Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 178 Millionen Mobilfunk-Kunden, 28 Millionen Festnetz- und 20 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2018 hat die Deutsche Telekom mit weltweit rund 216.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 75,7 Milliarden Euro erwirtschaftet - rund 66 Prozent davon außerhalb Deutschlands. (16.07.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Mobilfunkriesen Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Nach einer Gerichtsentscheidung müsse die Deutsche Telekom ihre Stream-On-Tarife abändern oder komplett vom Markt nehmen. Das Angebot, mit dem der Konzern Marktanteile gegen Vodafone und Telefónica habe gewinnen wollen, verstoße gegen die Netzneutralität. Die Aktie der Deutschen Telekom komme derweil weiter unter Druck.Mit Stream-On biete die Telekom Kunden die Möglichkeit, bei Partnern wie Netflix, YouTube oder Spotify Musik oder Videos zu streamen, ohne dass die Nutzung das vertraglich vereinbarte Datenvolumen belaste. Da die Geschwindigkeit in manchen Tarifen allerdings gedrosselt werde und die Nutzung nur innerhalb Deutschlands möglich sei, sei der Tarif nun mit Verweis auf die Netzneutralität verboten worden. Die Netzagentur wolle nun bei der Telekom schnell eine Anpassung des Angebots umsetzen.Schlechte Nachrichten gebe es auch wieder aus den USA. Glenn Pomerantz, einer der Anwälte der US-Bundesstaaten, die gegen die Fusion von Sprint und T-Mobile US klagen würden, habe nun in einem Brief an den zuständigen Richter erklärt, dass eine Verhandlung wie vorgesehen zum 7. Oktober kaum möglich sei. Es hätten noch immer wichtige Dokumente gefehlt, die den Staaten von den Konzernen bereitgestellt werden sollten.Pomerantz glaube zudem nicht, dass irgendein Deal von T-Mobile US und Sprint mit dem US-Justizministerium die Zweifel der Bundesstaaten ausräumen könne. Dennoch würde ein solcher Beschluss die Voraussetzungen für die Gerichtsverhandlung natürlich dramatisch verändern.Konservative Anleger bleiben dabei, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 16.07.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Deutsche Telekom.