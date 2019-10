Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 178 Millionen Mobilfunk-Kunden, 28 Millionen Festnetz- und 20 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2018 hat die Deutsche Telekom mit weltweit rund 216.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 75,7 Milliarden Euro erwirtschaftet - rund 66 Prozent davon außerhalb Deutschlands. (28.10.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von Maximilian Völkl vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Maximilian Völkl von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Mobilfunkriesen Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.In der vergangenen Woche habe der DAX-Titel ein neues Jahreshoch erreicht. Fortschritte bei der US-Fusion würden für gute Stimmung sorgen. Im Fokus bleibe zudem der 5G-Ausbau und die mögliche Rolle Huaweis. Doch auch die hauseigene TV-Plattform MagentaTV solle für den Konzern eine immer wichtigere Rolle spielen.Im Gespräch mit der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" habe Telekom-Deutschlandvorstand Dirk Wössner erklärt, dass MagentaTV in den kommenden zwei bis drei Jahren die Kundenzahl von derzeit 3,5 Millionen auf fünf Millionen ausbauen wolle. Der Konzern investiere deshalb in technische Innovationen und exklusive Inhalte.MagentaTV sei spannend. Ob der Erfolg in einem hart umkämpften Markt gelinge, müsse sich aber noch zeigen. Beim 5G-Ausbau wäre es positiv für die Deutsche Telekom, wenn auf Produkte des Weltmarktführers Huawei zurückgegriffen werden dürfe.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie:XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:15,864 EUR -0,89% (28.10.2019, 09:57)