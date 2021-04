Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

16,05 EUR -1,22% (13.04.2021, 15:21)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

16,062 EUR -1,47% (13.04.2021, 15:06)



ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutschland Deutsche Telekom-Aktie:

DTE



NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 242 Millionen Mobilfunk-Kunden, 27 Millionen Festnetz- und 22 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2020 hat das Unternehmen mit weltweit rund 226.300 Mitarbeitern einen Umsatz von 101 Milliarden Euro erwirtschaftet. (13.04.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Nachdem der DAX-Titel bereits letzte Woche mit Rücksetzern zu kämpfen gehabt habe, gehe es auch in dieser Woche weiter in Richtung Süden. Auslöser sei der Dividendenabschlag am vorletzten Montag gewesen. Charttechnisch betrachtet sehe die Lage jetzt ernst aus.Noch vor rund zwei Wochen sei die T-Aktie auf ein neues Mehrjahreshoch bei 17,36 Euro gestürmt. Doch am letzten Montag habe die steile Aufwärtsbewegung seit Anfang März ein Ende genommen. Nach der Auszahlung der Dividende sei das Papier unter die enorm wichtige Unterstützungslinie gerutscht, die vom Vor-Corona-Hoch bei 16,75 Euro ausgehe.Der Kursverfall habe sich auch in den darauffolgenden Tagen fortgesetzt. Heute habe er dabei sogar das wichtige Auffangnetz am 2019er-Hoch bei 16,26 Euro unterschritten und löse damit ein weiteres Verkaufssignal aus.Hinzu komme, dass die T-Aktie jetzt in einem sehr schwach gehandelten Preisbereich notiere. Technisch betrachtet verlasse der Kurs solche Zonen recht zügig. Eine anhaltende Abwärtsbewegung bis an das 2019er-Zwischenhoch bei 15,88 Euro sei damit recht wahrscheinlich. Beim Unterschreiten dieser Marke könnte es sogar bis an die mehrfach getestete Unterstützungslinie bei 15,50 Euro gehen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie: