Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

16,432 EUR -0,82% (09.04.2021, 11:23)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

16,43 EUR -1,25% (09.04.2021, 11:09)



ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutschland Deutsche Telekom-Aktie:

DTE



NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 242 Millionen Mobilfunk-Kunden, 27 Millionen Festnetz- und 22 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2020 hat das Unternehmen mit weltweit rund 226.300 Mitarbeitern einen Umsatz von 101 Milliarden Euro erwirtschaftet. (09.04.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Deutsche Telekom-Anleger hätten sich wohl nach Ostern die Augen gerieben. Der DAX-Titel habe nach dem steilen Höhenflug einen Abschlag hinnehmen müssen.Vor einem Monat sei bei der T-Aktie endlich der Knoten geplatzt. Das Papier habe die obere Begrenzung seines seit Juni anhaltenden Seitwärtskanals bei 15,55 Euro nach oben durchbrochen. Nach einer kurzen Verschnaufpause am Vor-Corona-Hoch bei 16,75 Euro habe vor zwei Wochen auch dieser Widerstand erfolgreich überwunden werden können.Wenige Tage darauf habe der Titel ein neues 52-Wochen-Hoch bei 17,36 Euro erreicht. Nachdem der Konzern am Dienstag aber die Dividende ausgezahlt habe, habe die Aktie zum Vortag um rund vier Prozent zurückgesetzt und stehe damit erneut unter dem Widerstand bei 16,75 Euro.Sollte sich die Deutsche Telekom-Aktie nicht über der Unterstützung am 2019er-Hoch bei 16,26 Euro halten können, drohe ein erneuter Test der Begrenzungslinie bei 15,55 Euro. Könne der Kurs hingegen die untere Gap-Kante bei 16,82 Euro überwinden, wäre mit einer dynamischen Aufwärtsbewegung bis an der 52-Wochen-Hoch zu rechnen.Neueinsteiger warten ab, ob die Unterstützung am 2019er-Hoch hält, so Timo Nützel von "Der Aktionär". Bereits investierte Anleger sollten die Gewinne bei der Deutsche Telekom-Aktie laufen lassen. (Analyse vom 09.04.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie: