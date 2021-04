Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 242 Millionen Mobilfunk-Kunden, 27 Millionen Festnetz- und 22 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2020 hat das Unternehmen mit weltweit rund 226.300 Mitarbeitern einen Umsatz von 101 Milliarden Euro erwirtschaftet. (20.04.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.An der Börse schnaufe die Deutsche Telekom seit dem Dividendenabschlag Anfang April durch. Aktuell notiere die T-Aktie nur noch knapp über der 16-Euro-Marke. Doch der Konzern rüste sich derweil weiter für die Zukunft. Nun habe die Telekom in das weltweite Blockchain-Netzwerk Celo investiert und Celo Token gekauft.Celo biete Finanzdienste per Smartphone an und wolle so ein Finanzsystem aufbauen. Über den eigenen Investmentfonds Telekom Innovation Pool habe die Telekom nun die Token gekauft. Der Konzern betreibe zudem die Infrastruktur für das Celo-Netzwerk und sorge mit der Open Telekom Cloud für Sicherheit."Mit unserem Investment in Celo in Kombination mit der von T-Systems betriebenen Infrastruktur verfolgen wir einen strategischen Ansatz für die Teilnahme am öffentlichen Blockchain-Netzwerk", habe T-Systems-Chef Adel Al-Saleh gesagt. "So unterstützen wir das Celo-Netzwerk sowohl mit finanziellen Mitteln als auch mit unserer eigenen Cloud-Infrastruktur. Gleichzeitig erleichtern wir den Einstieg neuer Nutzerinnen und Nutzer und die Entwicklung von Anwendungsfällen auf Basis des Celo-Netzwerks."Ob Celo ein echter Erfolg werde, stehe noch in den Sternen. Doch grundsätzlich sei es positiv zu werten, dass sich die Telekom an neuen, zukunftsträchtigen Technologien beteilige. Kurzfristig würden aber die Entwicklung der US-Tochter und der globale 5G-Ausbau im Vordergrund bleiben.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Deutsche Telekom.Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß § 85 WpHG: Aktien der Deutsche Telekom befinden sich im AKTIONÄR-Depot.