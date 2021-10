Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

16,486 EUR -0,46% (18.10.2021, 12:24)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

16,472 EUR -0,33% (18.10.2021, 12:09)



ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTE



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 242 Millionen Mobilfunk-Kunden, 27 Millionen Festnetz- und 22 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2020 hat das Unternehmen mit weltweit rund 226.300 Mitarbeitern einen Umsatz von 101 Milliarden Euro erwirtschaftet. (18.10.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Mobilfunkriesen Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Seit dem Ausbruch auf ein neues Mehrjahreshoch im August habe die Aktie der Deutschen Telekom deutlich korrigiert. Knapp 15 Prozent notiere der DAX-Titel inzwischen unter den Hochs. Für die Deutsche Bank seien höhere Kurse aber eine Frage der Zeit, die T-Aktie auf dem aktuellen Niveau sei ein klarer Kauf.Die Telekom-Aktie sei ein Qualitätspapier, welches es aktuell zum Schnäppchenpreis gebe, so Analyst Robert Grindle. Im Heimatmarkt sei der Konzern gut aufgestellt, in Europa mache man Fortschritte und zudem profitiere man von der US-Tochter T-Mobile US. Das Kursziel für die Telekom laute deshalb 26 Euro, die Einstufung entsprechend "buy".Ausgehend vom aktuellen Kursniveau hätte die T-Aktie bis zum Kursziel der Deutschen Bank ein sattes Potenzial von knapp 60 Prozent. Angesichts der traditionell eher geringen Kursausschläge des DAX-Titels sei nicht damit zu rechnen, dass es schnell so weit nach oben gehe. Zumindest eine neue Attacke auf das Mehrjahreshoch bei 18,92 Euro scheine aber durchaus zeitnah denkbar. Im Anschluss könnte es zunächst einmal bis in den Bereich um 20 Euro weiter nach oben gehen.Die T-Aktie erfordere Geduld. Konservative Anleger können aber weiterhin auf steigende Kurse setzen, so Maximilian Völkl. Die Bewertung bleibe attraktiv, das operative Geschäft laufe vor allem dank der US-Tochter gut. "Der Aktionär" setzt auch in seinem Musterdepot auf den DAX-Titel. (Analyse vom 18.10.2021)Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß § 85 WpHG: Aktien der Deutschen Telekom befinden sich im AKTIONÄR-Depot.Hinweis auf Interessenkonflikte: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Deutsche Telekom.Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie: