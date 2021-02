ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutschland Deutsche Telekom-Aktie:

DTE



NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 184 Millionen Mobilfunk-Kunden, 27,5 Millionen Festnetz- und 21 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Intenet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2019 hat das Unternehmen mit weltweit rund 211.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 80,5 Milliarden Euro erwirtschaftet. (22.02.2021/ac/a/d)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom: Handelsspanne verengt sich - Bruch oder Abpraller? AktiennewsDie Aktie der Deutschen Telekom (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) gibt am Montag um 0,7% nach und testet die wichtigste Unterstützungszone der vergangenen dreieinhalb Monate bei 14,70 Euro, so die Experten von XTB.Ein Bruch könnte die Seitwärtsphase beenden und zu einem Rückgang bis zur übergeordneten Aufwärtstrendlinie führen, die aktuell bei 13,65 Euro verlaufe. Ein Abpraller und eine Zurückeroberung der beiden EMAs (mit 50 und 100 Perioden) könnten wiederum für mehr Optimismus sorgen. Entscheidend wäre, dass der Widerstand bei 15,40 Euro, der mit dem 78,6% Retracement übereinstimme, überwunden werde. Die Reaktion auf die Unterstützung könnte also wieder mehr Bewegung reinbringen, nachdem sich die Handelsspanne in den letzten zwei Wochen verengt habe.Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie:14,835 EUR +0,10% (22.02.2021, 11:29)XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:14,815 EUR -0,10% (22.02.2021, 11:15)