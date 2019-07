XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

14,78 EUR +0,85% (26.07.2019, 09:48)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

14,77 EUR +0,82% (26.07.2019, 10:03)



ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie Deutschland:

DTE



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 178 Millionen Mobilfunk-Kunden, 28 Millionen Festnetz- und 20 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2018 hat die Deutsche Telekom mit weltweit rund 216.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 75,7 Milliarden Euro erwirtschaftet - rund 66 Prozent davon außerhalb Deutschlands. (26.07.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Mobilfunkriesen Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Die Aktie der Deutschen Telekom hänge weiter knapp unter der 15-Euro-Marke fest. Doch die Augen der Anleger würden sich derzeit ohnehin auf die USA richten. Am Donnerstag habe T-Mobile US starke Zahlen präsentiert. Doch das Warten auf die Zustimmung des US-Justizministerium (DOJ) zur Fusion der Telekom-Tochter mit dem Wettbewerber Sprint gehe weiter.Entgegen der Erwartungen habe das DOJ am Donnerstag den Milliarden-Deal mit Dish, der den Weg für den Zusammenschluss von T-Mobile US und Sprint freimachen solle, noch nicht abgesegnet. Das "Wall Street Journal" berichte, dass das DOJ in Verhandlungen mit Offiziellen der US-Bundesstaaten stehe. Diese hätten zuletzt Klage gegen die Fusion eingereicht - nun solle eine Einigung erreicht werden, wie der Deal durchgewunken werden könne.Die Hängepartie gehe somit weiter. Es sei zwar positiv zu werten, dass das DOJ eine gemeinsame Lösung mit den Bundesstaaten anstrebe. Das zeige, dass eine grundsätzliche Bereitschaft da sei, die Fusion zu genehmigen. Allerdings dürfe die Telekom auch nicht mehr zu viele Zugeständnisse machen, sonst drohe die Wirtschaftlichkeit des Deals infrage zu stehen.Die verhaltene Reaktion der T-Mobile-US-Aktie auf die starken Zahlen zeige, dass derzeit alles auf die Fusion ausgerichtet sei. Gelinge der Deal, wäre das ein Befreiungsschlag. Auch die Aktie der Deutschen Telekom könnte dann profitieren.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Deutsche Telekom.Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie: