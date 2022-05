Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie:



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 250 Millionen Mobilfunk-Kunden, 26 Millionen Festnetz- und 21 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2021 hat das Unternehmen mit weltweit rund 216.500 Mitarbeitern (31.12.2021) einen Umsatz von 108,8 Milliarden Euro erwirtschaftet. (13.05.2022/ac/a/d)



Wien (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Mit einem Umsatz- und EBITDA-Anstieg in Höhe von 6% bis 7% habe die Deutsche Telekom ein gutes Q1-Ergebnis berichtet. Der Nettogewinn habe sich aufgrund eines Basiseffekts vervierfacht. Die wichtigste operative Kennzahl, EBITDA nach Leasingzahlungen, habe mit EUR 9,9 Mrd. um ca. 4% über der Konsensuserwartung gelegen. Ein Haupttreiber der Ergebnisentwicklung sei wiederum die starke Entwicklung der US-Tochter T-Mobile US gewesen (Deutsche Telekom halte einen 48%-Anteil). Andererseits habe sich das deutsche Festnetzgeschäft mit einer geringeren Dynamik entwickelt, wohl auch aufgrund der Covid bedingten erhöhten Vergleichsbasis im Vorjahr.Die Gesamtjahres-EBITDA Guidance sei geringfügig auf EUR 36,6 Mrd. von EUR 36,5 Mrd. angehoben worden. Der Konsensus erwarte jedoch ein höheres operatives Ergebnis in Höhe von EUR 38,9 Mrd. Treiber hinter der erhöhten Ergebniserwartung seien das gute Europageschäft und die wachsende Kundenbasis in den USA.Die letzte Einschätzung zu Deutsche Telekom lautete "Halten", so Bernd Maurer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 13.05.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity