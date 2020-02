XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

15,422 EUR +3,75% (11.02.2020, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

15,472 EUR +0,14% (12.02.2020, 09:01)



ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie Deutschland:

DTE



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 178 Millionen Mobilfunk-Kunden, 28 Millionen Festnetz- und 20 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2018 hat die Deutsche Telekom mit weltweit rund 216.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 75,7 Milliarden Euro erwirtschaftet - rund 66 Prozent davon außerhalb Deutschlands. (12.02.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Mobilfunkriesen Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Die amerikanische Telekom-Tochter T-Mobile US dürfe sich endlich mit dem kleineren Konkurrenten Sprint zusammenschließen. An der Wall Street habe das grüne Licht des im Kartellrechtsprozess zuständigen Richters am Dienstag für eine Kursexplosion gesorgt: Die Sprint-Aktie um bis zu 76 Prozent auf das höchste Niveau seit dem Herbst 2017 geklettert. Papiere von T-Mobile US hätten mit gut 12,5 Prozent Kursplus gar einen Rekordstand markiert.Die Entscheidung sei ein "großer Sieg", habe T-Mobile-Chef John Legere in einem Statement verkündet. "Jetzt sind wir endlich in der Lage, uns darauf zu konzentrieren, die letzten Schritte dieser Fusion abzuschließen." Die Fusion der dritt- und viertgrößten Anbieter, die künftig zusammen als New T-Mobile agieren möchten, dürfte den US-Mobilfunkmarkt kräftig aufmischen und den Druck auf die Branchenführer Verizon und AT&T deutlich erhöhen.Die Deutsche Telekom habe das Urteil in einer Ad hoc-Mitteilung begrüßt, habe aber darauf hingewiesen, dass die Kläger durchaus noch Rechtsmittel einlegen könnten. Telekom-Chef Tim Höttges habe in einem Statement im Online-Netzwerk Linkedin von einem "Riesenschritt, auf den wir alle gewartet haben" gesprochen. Es stünden zwar noch weitere Genehmigungen aus. "Aber seit heute ist ein richtig großer Brocken aus dem Weg geräumt." So oder so sei Marreros Entscheidung für die Telekom ein großer Erfolg.Die Deutsche Telekom-Aktie habe am Dienstag mit einem Freudensprung reagiert. Mit einem Plus von 3,8 Prozent sei sie der zweitstärkste Wert des Tages im DAX gewesen. Mit dem kräftigen Satz nach oben sei dem Titel auch der Anstieg über die 200-Tage-Linie und damit ein Kaufsignal gelungen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie: