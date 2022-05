Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTE



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 250 Millionen Mobilfunk-Kunden, 26 Millionen Festnetz- und 21 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2021 hat das Unternehmen mit weltweit rund 216.500 Mitarbeitern (31.12.2021) einen Umsatz von 108,8 Milliarden Euro erwirtschaftet. (25.05.2022/ac/a/d) (30.05.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Viel Geduld hätten die Anleger bei der T-Aktie in den vergangenen Jahren benötigt. Zuletzt sei diese aber belohnt worden, denn vor dem Wochenende sei das Papier des Bonner Konzerns auf ein neues Mehrjahreshoch geklettert. Im wieder deutlich freundlicheren Marktumfeld stehe auch zu Wochenbeginn ein Plus zu Buche. Die T-Aktie habe noch ordentlich Luft nach oben.Erstmals seit Anfang 2002 werde für eine T-Aktie wieder über 19 Euro gezahlt. Rein charttechnisch könnte nun schnell auch der Sprung über 20 Euro gelingen und auch sonst würden die Vorzeichen stimmen. Die Bewertung sei mit einem KGV von 16 noch nicht zu teuer, die attraktive Dividendenrendite von 3,5% sowie die bullishen Analystenstimmen würden ebenfalls für den DAX-Titel sprechen. Denn auch die Aussichten im operativen Geschäft seien positiv. Die Tochter T-Mobile US bleibe der Wachstumsmotor und lege nach wie vor kräftig zu - die Deutsche Telekom stehe hier kurz davor, den eigenen Anteil auf über 50% auszubauen und die Mehrheit zu übernehmen. Mit dem Ausbau des neuen Mobilfunkstandards 5G würden Zuwächse bei Umsatz und Gewinn winken. Dank des starken Cashflows sei auch der hohe Schuldenberg kein Problem.Das neue Mehrjahreshoch sei ein starkes Zeichen. Die T-Aktie bleibe im turbulenten Marktumfeld eine gute Alternative für konservative Anleger. Gewinne laufen lassen, rät Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 30.05.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte:Aktien der Deutschen Telekom befinden sich im AKTIONÄR-Depot.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie: