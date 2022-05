XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 250 Millionen Mobilfunk-Kunden, 26 Millionen Festnetz- und 21 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2021 hat das Unternehmen mit weltweit rund 216.500 Mitarbeitern (31.12.2021) einen Umsatz von 108,8 Milliarden Euro erwirtschaftet. (04.05.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Die Deutsche Telekom gehöre am Mittwoch im eher vorsichtigen Marktumfeld zu den schwächeren Werten. Allerdings bewege sich der DAX-Titel dennoch weiterhin im Seitwärtskorridor zwischen 16,50 und 17,80 Euro, der sich in den vergangenen Wochen ausgebildet habe. Neuen Schwung bringe nun eine bullishe Studie von JPMorgan.Die Telekom sei von anhaltenden makroökonomischen Schocks abgeschirmt, liefere ein breit angelegtes Wachstum und profitiere von der jüngsten Dollar-Stärke, so Analyst Akhil Dattani. Die Anleger dürften derzeit aber von der Erkenntnis abgelenkt werden, dass die Bonner mittelfristig bis zu 45 Mrd. Euro an Erlösen aus dem Verkauf der Mobilfunkturm-Sparte und einem Aktienrückkauf der Tochter T-Mobile US erzielen könnten.Der Experte habe das Kursziel für die T-Aktie deshalb noch einmal von 26,50 auf 27,00 Euro erhöht. Das Rating laute entsprechend "Overweight". Auf dem aktuellen Niveau sehe Dattani damit ein Kurspotenzial von knapp 55 Prozent - für einen derart konservativen Wert wie die Deutsche Telekom sei das eine echte Ansage.