Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 178 Millionen Mobilfunk-Kunden, 28 Millionen Festnetz- und 20 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2018 hat die Deutsche Telekom mit weltweit rund 216.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 75,7 Milliarden Euro erwirtschaftet - rund 66 Prozent davon außerhalb Deutschlands. (29.05.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von Maximilian Völkl vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Maximilian Völkl von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse bei der Aktie der Deutschen Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Der DAX-Titel pendle seit Wochen um die 15-Euro-Marke. Anleger würden gespannt auf eine Entscheidung im Ringen mit den US-Wettbewerbshütern um die Fusion der Tochter T-Mobile US mit dem Rivalen Sprint warten. Jetzt gebe es erstmals konkrete Zahlen zum milliardenschweren Verkauf von Boost.Laut Reuters solle eine Käufergruppe ein Angebot über bis zu drei Milliarden Dollar für die Prepaid-Marke Boost Mobile vorbereiten. Der Verkauf der Sprint-Tochter Boost sei Teil der Zugeständnisse gewesen, die die beiden Mobilfunkkonzerne gemacht hätten, um die Zustimmung der Telekommunikationsbehörde FCC zu bekommen.Die Prepaid-Marke Q Link Wireless solle nun 1,8 bis drei Milliarden Dollar bieten wollen, je nachdem, wie stark Boost nach genauerer Prüfung wirklich aufgestellt sei. Doch auch der Boost-Gründer Peter Adderton solle Interesse an einem Kauf zeigen. Mit FreedomPop habe zudem ein weiterer Wettbewerber um Private-Equity-Investoren geworden. Diese sollten Boost übernehmen und dann mit FreedomPop verschmelzen.Die Geschehnisse würden zeigen, dass der Verkauf von Boost keine Probleme bereiten werde - es gebe ausreichend Interessenten. Dennoch bleibe offen, ob das Justizministerium der Fusion zustimmen werde. Für die Deutsche Telekom-Aktie wäre eine Genehmigung von Vorteil. Dann könnte es bei der Dividendenperle zum charttechnischen Ausbruch kommen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie: