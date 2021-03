XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 184 Millionen Mobilfunk-Kunden, 27,5 Millionen Festnetz- und 21 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Intenet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2019 hat das Unternehmen mit weltweit rund 211.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 80,5 Milliarden Euro erwirtschaftet. (01.03.2021/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von Independent Research:Markus Jost, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Deutschen Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF).Der Konzernumsatz sei in Q4/2020 (testiert) infolge der Fusion von T-Mobile US mit Sprint zum 01.04.2020 wie erwartet deutlich um 29,3% y/y gestiegen. Auch das bereinigte Konzern-EBITDA AL habe sich ebenfalls fusionsbedingt deutlich und erwartungsgemäß um 48,5% y/y erhöht. Der Nettogewinn (berichtet und bereinigt) habe sogar deutlich stärker als erwartet zulegen können. Darüber hinaus solle die Dividende für das Geschäftsjahr 2020 unverändert 0,60 Euro/Aktie betragen. Das bereinigte Konzern-EBITDA AL solle laut Unternehmensangaben in 2021 auf 37,0 (Vj.: 35,0) Mrd. Euro steigen und in 2022 "ansteigen". Für den Umsatz werde in 2021 ein "leichter Anstieg" und in 2022 ein "stabiler Verlauf" prognostiziert.Jost habe seine EPS-Prognosen angepasst (2021e: 0,93 (alt: 0,67) Euro (berichtet) bzw. 1,06 (alt: 1,13) Euro (bereinigt); 2022e: 1,16 (alt: 0,83) Euro (berichtet) bzw. 1,25 (alt: 1,21) Euro (bereinigt)). Das Geschäftsmodell der Deutsche Telekom sei seines Erachtens vergleichsweise krisenresistent bzw. in Teilen könne der Konzern seines Erachtens sogar von der derzeit verstärkten Digitalisierung profitieren. Die hohe Verschuldung der Deutschen Telekom sowie der hohe Firmenwert würden in der aktuellen Krise allerdings nach Meinung des Analysten auch ein signifikantes Risiko darstellen.Markus Jost, Aktienanalyst von Independent Research, bewertet die Aktie der Deutschen Telekom (Dividendenerwartung des Analysten: 0,60 Euro/Aktie) weiterhin mit dem Votum "kaufen". Das Kursziel werde bei 18 Euro belassen. (Analyse vom 01.03.2021)Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:14,96 EUR -0,30% (01.03.2021, 12:57)