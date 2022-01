Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

15,906 EUR +1,51% (11.01.2022, 12:02)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

15,866 EUR +2,18% (11.01.2022, 11:47)



ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTE



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 242 Millionen Mobilfunk-Kunden, 27 Millionen Festnetz- und 22 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2020 hat das Unternehmen mit weltweit rund 226.300 Mitarbeitern einen Umsatz von 101 Milliarden Euro erwirtschaftet. (11.01.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Die Erholung bei der Deutschen Telekom sei beendet. Mit einem scharfen Rücksetzer sei die T-Aktie innerhalb weniger Tage bis an die untere Begrenzung des Seitwärtskorridors zurückgefallen. Das Problem: Die Tochter T-Mobile US, die über Jahre Wachstumsmotor und Kurstreiber gewesen sei, stehe an der Börse seit Monaten unter Druck.In der vergangenen Woche habe T-Mobile US zwar mit vorläufigen Kundenzahlen zum vierten Quartal überzeugt. Allerdings habe die Deutsche Telekom-Tochter für das laufende Jahr eine Normalisierung und Verlangsamung des Wachstums in Aussicht gestellt. Das sei an der Börse nicht gut angekommen. Die T-Mobile US-Aktie sei auf den tiefsten Stand seit Ende Juli 2020 gefallen.Auch zu Wochenbeginn sei T-Mobile US weiter unter die Räder und habe auch von der Intraday-Aufholjagd des NASDAQ kaum profitieren können. Eine neue Übernahme habe auch keine Impulse gebracht. So verstärke T-Mobile US sein Werbeangebot durch Octopus Interactive, einen Betreiber interaktiver Bildschirme in Autos der Fahrdienstvermittler Uber und Lyft. Geräte, die von Fahrern in den Fahrdienst-Netzwerken genutzt würden, würden somit künftig vom T-Mobile-Netzwerk betrieben. Finanzielle Details seien nicht bekann geworden.Die Übernahme spiele nur eine untergeordnete Rolle. Bei T-Mobile bleibe das Kundenwachstum im Fokus. Erst wenn die Tochter auch an der Börse wieder besser in die Spur komme, dürfte auch die T-Aktie wieder zulegen. Denn die Beteiligung an T-Mobile US decke mehr als 70% der Marktkapitalisierung ab. Neueinsteiger sollten deshalb nicht überstürzen. Langfristig orientierte Anleger könnten weiter an Bord bleiben, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 11.01.2022)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche TelekomHinweis auf Interessenkonflikte gemäß § 85 WpHG: Aktien der Deutschen Telekom befinden sich im AKTIONÄR-DepotBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link