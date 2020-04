XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

11,59 EUR -0,52% (03.04.2020, 12:37)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

11,585 EUR -0,52% (03.04.2020, 12:51)



ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie Deutschland:

DTE



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 184 Millionen Mobilfunk-Kunden, 27,5 Millionen Festnetz- und 21 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2019 hat das Unternehmen mit weltweit rund 211.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 80,5 Milliarden Euro erwirtschaftet. (03.04.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Telekommunikationsunternehmens Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Mit dem Abschluss der US-Fusion habe der DAX-Konzern endlich ein lang ersehntes Ziel erreicht. Die neue T-Mobile greife durch den Zusammenschluss mit Sprint im US-Mobilfunkmarkt die Platzhirsche AT&T und Verizon an. Doch in der Stunde des Erfolgs müsse der Konzern auch einen schweren Verlust hinnehmen. T-Mobile-US-Chef John Legere trete ab.Der schillernde Legere habe das einstige Sorgenkind T-Mobile US mit schrillem und unkonventionellem Auftreten sowie neuen Marketing-Konzepten zum Wachstumsmotor der Telekom entwickelt. So sei er zum Gesicht des Erfolgs geworden. Mit dem Abschluss der Fusion verlasse er den Posten als CEO nun aber vorzeitig. Nachfolger werde der bisherige COO Mike Sievert.Legeres Abgang sei bereits angekündigt worden. Auf den ersten Blick sei das ein Rückschlag für T-Mobile. Doch es gebe durchaus auch Stimmen, dass Legeres Methoden für die neue Größe T-Mobiles nicht mehr geeignet gewesen wären. Das aggressive Geschäftsgebaren sei ein Erfolgsgarant für den langjährigen Underdog gewesen. Doch nun könnte ein neuer Chef durchaus neue Impulse setzen - und der erfahrene Manager Sievert könnte hier der richtige Mann sein.T-Mobile dürfte auch ohne Legere weiter auf Erfolgskurs bleiben. Nach dem Zusammenschluss sollte die US-Tochter weiter der Wachstumsmotor der Deutschen Telekom bleiben.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie: