Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 178 Millionen Mobilfunk-Kunden, 28 Millionen Festnetz- und 20 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2018 hat die Deutsche Telekom mit weltweit rund 216.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 75,7 Milliarden Euro erwirtschaftet - rund 66 Prozent davon außerhalb Deutschlands. (28.06.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von Maximilian Völkl vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Maximilian Völkl von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bonner Mobilfunkriesen Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Die vier deutschen Netzanbieter Deutsche Telekom, Vodafone, Telefónica Deutschland und der Neueinsteiger 1&1 Drillisch müssten nach dem Ende der 5G-Versteigerung den Netzausbau vorantreiben. Noch seien die Pläne dafür nicht konkret, doch die Konzerne müssten liefern.Um den neuen Mobilfunkstandard aufzubauen, müssten Telekom und Co das Netz in den nächsten Jahren deutlich ausbauen. Bis 5G wirklich an den Start gehe, werde es aber noch einige Zeit dauern. Jedoch wolle die Politik so lange nicht warten. Bei den weiterhin zahlreichen Funklöchern sollten die Konzerne stärker in die Mangel genommen werden.CSU-Politiker Ulrich Lange, der Vorsitzende der Arbeitsgruppe Verkehr und digitale Infrastruktur der Unionsfraktion, wolle den Unternehmen bis Herbst Zeit geben, freiwillig für eine bessere Netzabdeckung zusammenzuarbeiten.Die Bußgelder für die Anbieter seien dabei deutlich erhöht worden, wenn diese ihre Versorgungsauflagen nicht erfüllen würden. Bei einem Konzern wie der Deutschen Telekom könne das schnell mehrere hundert Millionen Euro kosten, so Lange. Auch den "Kuschelkurs" der Bundesnetzagentur mit den Unternehmen solle es künftig nicht mehr geben.Für Konservative bleibt die Deutsche Telekom-Aktie auch dank der hohen Dividende attraktiv, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 28.06.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie: