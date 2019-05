Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 178 Millionen Mobilfunk-Kunden, 28 Millionen Festnetz- und 20 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2018 hat die Deutsche Telekom mit weltweit rund 216.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 75,7 Milliarden Euro erwirtschaftet - rund 66 Prozent davon außerhalb Deutschlands. (30.05.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von Maximilian Völkl vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Maximilian Völkl von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse bei der Aktie der Deutschen Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Bereits Anfang Mai habe die Deutsche Telekom angekündigt, ins Geschäft mit Flugdrohnen einzusteigen. Am Mittwoch habe der DAX-Konzern nun Details zu dem Projekt vorgestellt. Es dürfte zwar lange dauern, bis sich die Pläne auch finanziell auszahlen würden - doch auf lange Sicht winke ein großes Stück von einem potenziellen Milliardenmarkt.Gemeinsam mit der Deutschen Flugsicherung (DFS) habe die Deutsche Telekom nun wie angekündigt offiziell die Droniq GmbH gegründet. Der DAX-Konzern halte 49 Prozent, die DFS mit 51 Prozent die Mehrheit. Beide würden erhebliche Wachstumschancen in den kommenden Jahren sehen. Zunächst einmal solle sich Droniq aber auf den deutschen Markt konzentrieren."Mit unserer Technik wird es endlich möglich, das volle Potential professionell genutzter Drohnen ausschöpfen zu können", so ein zuversichtlicher Telekom-Chef Timotheus Höttges. "Dazu vereinen wir in Droniq das Luftfahrt-Knowhow der DFS mit der Mobilfunk-Kompetenz der Telekom."Droniq wolle eine technische Plattform entwickeln, mit der unbemannte Fluggeräte geortet werden könnten. Das Ziel: Drohnenflüge sollten auch außer Sichtweite des Piloten möglich sein. Telekom und DFS würden damit vor allem gewerbliche Kunden aus Bereichen wie Landwirtschaft oder Infrastruktur sowie Einsatzkräfte wie Polizei oder Rettungsdienste erreichen wollen.Anleger setzen auf positive Impulse und bleiben bei der Dividendenperle an Bord, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 30.05.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Deutsche Telekom.