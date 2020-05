Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

14,375 EUR +2,10% (28.05.2020, 15:59)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

14,405 EUR +2,20% (28.05.2020, 15:46)



ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie Deutschland:

DTE



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 184 Millionen Mobilfunk-Kunden, 27,5 Millionen Festnetz- und 21 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2019 hat das Unternehmen mit weltweit rund 211.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 80,5 Milliarden Euro erwirtschaftet. (28.05.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Die Volatilität an den Märkten sei auch in der laufenden Erholungsrally weiterhin hoch. Weniger sprunghaft zeige sich die T-Aktie, die ihren Ruf als defensives Investment einmal mehr untermauere. Peu à peu arbeite sich der DAX-Titel nach oben und habe ein neues Erholungshoch markiert.Bereits am Mittwoch habe das Papier des Bonner Konzerns das bisherige Erholungshoch bei 14,16 Euro kurzzeitig überwinden können. Am Donnerstag scheine nun der nachhaltige Sprung über diese Marke zu gelingen. Damit dürfte nun auch die Gap von Anfang März bei 14,50 Euro geschlossen werden. Gelinge dies, befinde sich die T-Aktie wieder in dem Seitwärtskorridor, in dem sie vor der Coronakrise über Monate gependelt sei. Bis zu den Höchstkursen vor dem Markt-Crash, als die T-Aktie Mitte Februar bei 16,75 Euro notiert habe, sei es danach aber noch ein weiter Weg. Zunächst einmal müsse dann eine weitere Gap bei 15,24 Euro geschlossen werden, die am 28. Februar aufgerissen worden sei.Charttechnisch sehe es bei der T-Aktie wieder deutlich besser aus. Der langsame, aber stete Aufwärtstrend dürfte sich weiter fortsetzen, zumal es auch operativ gut laufe. Vor allem die wachstumsstarke US-Tochter verspreche noch viel Potenzial. Anleger solten die Gewinne laufen lassen, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 28.05.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR Depot" von DER AKTIONÄR.Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie: