Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 242 Millionen Mobilfunk-Kunden, 27 Millionen Festnetz- und 22 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2020 hat das Unternehmen mit weltweit rund 226.300 Mitarbeitern einen Umsatz von 101 Milliarden Euro erwirtschaftet. (12.08.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Nach den heute veröffentlichten Zahlen und der angehobenen Prognose für das laufende Jahr sei der Kurs der T-Aktie auf den höchsten Stand seit 2002 gestiegen. Mittlerweile hätten auch erste Analysten ihre Einschätzungen zum fairen Wert der T-Aktie aktualisiert. So habe die DZ BANK ihr Kursziel für die T-Aktie nach Zahlen von 20,50 auf 22,50 Euro erhöht und die Kaufempfehlung bestätigt. Auch die UBS rate weiterhin zum Kauf und bekräftige das Kursziel von 24 Euro.Mit 18,56 Euro habe der Kurs der Deutschen Telekom heute zeitweise ein neues Hoch im Xetra-Handel erreicht. Die Reaktionen der Marktteilnehmer und Analysten würden den Erwartungen des "Aktionärs" entsprechen. Neben einer moderaten Bewertung überzeuge die T-Aktie derzeit auch mit charttechnischer Aufwärtsdynamik. Konservative Anleger sollten weiter an Bord bleiben und damit auf eine Fortsetzung der Bewegung setzen, so Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 12.08.2021)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:18,466 EUR +3,06% (12.08.2021, 19:23)