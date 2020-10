XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

14,06 EUR -2,87% (15.10.2020, 15:45)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

14,08 EUR -2,43% (15.10.2020, 16:00)



ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie Deutschland:

DTE



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 184 Millionen Mobilfunk-Kunden, 27,5 Millionen Festnetz- und 21 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2019 hat das Unternehmen mit weltweit rund 211.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 80,5 Milliarden Euro erwirtschaftet. (15.10.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Traditionell schlage sich die Deutsche Telekom-Aktie als defensives Investment im schwachen Gesamtmarkt relativ gut. Am Donnerstag treffe der heftige Abverkauf aber auch die T-Aktie mit voller Wucht. Mehr als drei Prozent Minus stünden zu Buche, das Chartbild trübe sich damit massiv ein.Durch das heftige Minus am Donnerstag falle der DAX-Titel aus dem Seitwärtskorridor zwischen 14,20 und 15,50 Euro nach unten heraus. Knapp über der unteren Begrenzung des Korridors verlaufe aktuell zudem auch die 200-Tage-Linie bei 14,30 Euro. Aus charttechnischer Sicht drohe nun ein weiterer Abverkauf. Nach dem Corona-Crash-Tief im März bei 10,40 Euro sei das Papier quasi ohne größeren Rücksetzer bis über 15,00 Euro geklettert - starke Unterstützungen würden auf dem Weg nach unten deshalb fehlen.Blicke man auf die Bewertung, sei ein rapider Abverkauf aber dennoch unwahrscheinlich. Operativ laufe es bei der Telekom im Kerngeschäft trotz Corona-Pandemie gut, die wichtige US-Tochter befinde sich im Rallymodus. Alleine die Anteile an T-Mobile US würden mit einem Wert von mehr als 53 Mrd. Euro inzwischen 80 Prozent der gesamten Marktkapitalisierung der Deutschen Telekom abdecken. Lediglich mit 13 Mrd. Euro werde somit das gesamte Restgeschäft bewertet.Die Deutsche Telekom-Aktie sei günstig bewertet und biete eine attraktive Dividendenrendite von 4,3 Prozent, die trotz Corona-Pandemie gesichert sei. Doch das schwache Chartbild spreche aktuell gegen einen Neueinstieg.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie: