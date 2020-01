ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 178 Millionen Mobilfunk-Kunden, 28 Millionen Festnetz- und 20 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2018 hat die Deutsche Telekom mit weltweit rund 216.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 75,7 Milliarden Euro erwirtschaftet - rund 66 Prozent davon außerhalb Deutschlands. (20.01.2020/ac/a/d)



Paris (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom: Chance auf Boden - ChartanalyseSpannend, aber leider auch nicht ganz ungefährlich präsentiert sich momentan das Chartbild der Deutsche Telekom-Aktie (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF), wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Im Zusammenhang mit dem Ende Oktober gestarteten Abwärtstrend habe der Aktienkurs zuletzt den zentralen Unterstützungsbereich bei 14,55 bis 14,39 EUR erreicht. Dort seien die Bullen seit einigen Tagen um eine Stabilisierung bemüht und hätten den Supportbereich im Erstkontakt verteidigen können. Momentan gelinge es den Käufern jedoch noch nicht deutlich genug, Druck nach oben zu machen.Mit Blick auf das Gesamtbild in der Telekom-Aktie biete sich in dieser momentan die Chance an, einen Boden auszubilden. Dafür sollte der Unterstützungsbereich bis hin zu 14,39 EUR nicht nachhaltig unterschritten werden. Falls doch, würden Abgaben zur nächsten Unterstützung bei 13,94 EUR drohen. Sofern es den Bullen jedoch gelinge, den Supportbereich zu halten, wobei ein kurzes Stoppfischen am aktuellen Tief leider noch möglich sei, bestünden Erholungschancen in Richtung 15 EUR. Dort warte das erste Widerstandscluster auf die Bullen. Setze man sich auch dort durch, könnte es weiter aufwärts in Richtung 15,50 und sogar knapp 16 EUR gehen. (Analyse vom 20.01.2020)