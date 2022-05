Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 250 Millionen Mobilfunk-Kunden, 26 Millionen Festnetz- und 21 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2021 hat das Unternehmen mit weltweit rund 216.500 Mitarbeitern (31.12.2021) einen Umsatz von 108,8 Milliarden Euro erwirtschaftet.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Im weiterhin schwachen Marktumfeld mache die Deutsche Telekom ihrem Ruf als Stabilitätsanker in Krisenzeiten einmal mehr alle Ehre. Nach einer bullishen Studie von Berenberg lege die Aktie rund drei Prozent zu und klettere auf den höchsten Stand seit September 2021. Das Chartbild helle sich damit merklich auf.Das US-Geschäft befinde sich weiter im Aufwind, der Verkauf der Funktürme schreite voran und das Europa-Geschäft sei besser abgesichert als bei der Konkurrenz, so Berenberg-Analyst, Usman Ghazi. Vor diesem Hintergrund könnten sich Anleger auf eine Anhebung der Prognose und eine positive Überraschung bei der Dividende freuen.Das Kursziel sehe Ghazi bei 27 Euro, er stufe die Aktie entsprechend mit "buy" ein. Auf dem aktuellen Niveau habe der DAX -Titel damit ein sattes Potenzial von 50 Prozent.Mit dem dreiprozentigen Kursplus am Donnerstag habe sich derweil auch das Chartbild deutlich aufgehellt. Mit dem Mehrmonatshoch sei der Ausbruch aus dem Seitwärtskorridor der vergangenen Wochen gelungen. Nächster Halt wäre nun das Mehrjahreshoch bei 18,92 Euro, höher habe die Aktie letztmals 2002 notiert. Gelinge der Sprung über diese Marke, wäre das lange erwartete Kaufsignal da.Die T-Aktie verlange von den Anlegern viel Geduld. Doch Bewertung und Geschäftsentwicklung sprächen für den DAX-Titel, zudem sei die Aktie gerade im turbulenten Marktumfeld eine gute Absicherung für das Depot.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche TelekomAktien der Deutschen Telekom befinden sich im AKTIONÄR-Depot.