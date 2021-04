Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 242 Millionen Mobilfunk-Kunden, 27 Millionen Festnetz- und 22 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2020 hat das Unternehmen mit weltweit rund 226.300 Mitarbeitern einen Umsatz von 101 Milliarden Euro erwirtschaftet. (08.04.2021/ac/a/d)



Nach der zähen Seitwärtsbewegung der vergangenen Monate sei es mit der Deutsche Telekom-Aktie zuletzt kräftig nach oben gegangen. Viele Anleger würden sich jetzt fragen, ob der DAX-Titel nach dem Anstieg noch weiteres Potenzial habe. Für die Experten, die sich regelmäßig mit der T-Aktie beschäftigen würden, sei die Antwort klar.Laut der Nachrichtenagentur Bloomberg würden derzeit 29 Analysten die Deutsche Telekom-Aktie covern. 25 davon würden zum Kauf des Papiers raten, 4 würden die T-Aktie als Halteposition einstufen. Zum Verkauf rate kein einziger Experte. Das durchschnittliche Kursziel liege derzeit bei 19,88 Euro und damit rund 20% über dem aktuellen Kursniveau.Auch der "Der Aktionär" sei optimistisch für die weitere Entwicklung beim Bonner Konzern. Die T-Aktie sollte nach dem Dividendenabschlag bald wieder Fahrt in Richtung des jüngsten Hochs aufnehmen. Die Bewertung lasse noch Luft nach oben. Anleger sollten die Gewinne laufen lassen, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 08.04.2021)Hinweis:Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen / genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR Depot" von DER AKTIONÄR.