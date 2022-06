Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

18,626 EUR -0,02% (09.06.2022, 09:14)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

18,68 EUR -2,45% (08.06.2022)



ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTE



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 248 Millionen Mobilfunk-Kunden, 26 Millionen Festnetz- und 22 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2021 hat das Unternehmen mit weltweit rund 216.500 Mitarbeitern (31.12.2021) einen Umsatz von 108,8 Milliarden Euro erwirtschaftet. (09.06.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Die Aktie der deutschen Telekom habe im Börsenjahr eine Gesamtrendite von 19 Prozent erzielt und damit den DAX als Benchmark mehr als deutlich geschlagen. Gehe es nach den Analysten des britischen Bankhauses Barclays, sei das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht. Sie würden dem einstigen Staatskonzern noch mehr Rendite zutrauen.Die Investmentbank habe die Einstufung für Deutsche Telekom auf "overweight" mit einem Kursziel von 23,50 Euro belassen. Im Vergleich zum Xetra-Schlusskurs vom Mittwoch entspreche dies einem Potenzial von rund 26 Prozent. Im laufenden Jahr sei der Kurs bereits um 14,6 Prozent gestiegen. Hinzu komme eine Dividendenrendite von 4,2 Prozent.Mit seiner Ankündigung neuer Mobilfunktarife dürfte der Telekommunikationskonzern den Markt nicht gravierend durcheinanderbringen, denn auch Konkurrenten hätten ähnliche Pläne, so Analyst Simon Coles in einer am Donnerstag vorliegenden Studie.Die T-Aktie sei mit dem Gesamtmarkt zuletzt etwas zurückgekommen und zurück unter das August-Hoch von 2021 gefallen. Diese Entwicklung sollte einen Anleger jedoch nicht aus der Fassung bringen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Telekom.Aktien der Deutschen Telekom befinden sich im AKTIONÄR-Depot.