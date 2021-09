XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

17,914 EUR +0,06% (07.09.2021, 17:35)



ISIN Deutsche Telekom-Aktie:
DE0005557508

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:
555750

555750



Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:
DTE

DTE



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:
DTEGF

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 242 Millionen Mobilfunk-Kunden, 27 Millionen Festnetz- und 22 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2020 hat das Unternehmen mit weltweit rund 226.300 Mitarbeitern einen Umsatz von 101 Milliarden Euro erwirtschaftet. (08.09.2021/ac/a/d)



Paris (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Chartanalyse der BNP Paribas:Rückblick: Gestern wurde bekannt, dass SoftBank bei der Deutschen Telekom (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) einsteigt, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Diese Meldung habe einen Kurssprung an den Widerstand bei 18,45 EUR ausgelöst. Dort sei der Wert wieder deutlich unter Druck geraten und habe die Gewinne fast wieder komplett abgegeben. Es sei nur ein Miniplus von 0,06% übrig geblieben. Die Aktie befinde sich seit einigen Tagen in einer Abwärtsbewegung. Der gestrige Sprung zur Eröffnung könne als Pullback an die Nackenlinie eines kleinen Doppeltops an der obere Begrenzung einer 19-jährigen Seitwärtsbewegung angesehen werden.AusblickDas Chartbild der Deutschen Telekom mache auf kurzfristige Sicht einen bärischen Eindruck. Solange die Aktie per Tagesschlusskurs unter 18,45 EUR notiere, könne es zu weiteren Abgaben bis an den Aufwärtstrend seit März 2020 bei aktuell 16,36 EUR kommen. Ein neues Kaufsignal ergäbe sich erst mit einem stabilen Ausbruch über 18,91 EUR. Gelinge ein solcher Ausbruch, dann ergäbe sich ein größeres Kaufsignal. Die Aktie könnte dann zu einer langfristigen Aufwärtsbewegung in Richtung 45,00 EUR ansetzen. (Analyse vom 08.09.2021)Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:17,998 EUR -0,02% (08.09.2021, 08:38)