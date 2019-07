Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

15,542 EUR +0,83% (09.07.2019, 12:14)



ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie Deutschland:

DTE



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 178 Millionen Mobilfunk-Kunden, 28 Millionen Festnetz- und 20 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2018 hat die Deutsche Telekom mit weltweit rund 216.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 75,7 Milliarden Euro erwirtschaftet - rund 66 Prozent davon außerhalb Deutschlands. (09.07.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Mobilfunkriesen Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.In den USA kämpfe der Bonner Konzern weiterhin um die Fusion der Tochter T-Mobile US mit dem Wettbewerber Sprint. Um die Genehmigung der Kartellbehörden zu bekommen, müssten Zugeständnisse gemacht werden. Jetzt könnte sich der Tech-Riese Alphabet mit seiner Tochter Google einmischen - als möglicher Partner von Dish.Die "New York Post" habe zuletzt berichtet, dass Alphabet-Aufsichtsratsmitglied Alan Mulally Gespräche mit dem Fernsehsatellitenbetreiber Dish Network geführt habe. Es sei darum gegangen, einen vierten Mobilfunkanbieter in den USA aufzubauen. Google sollte demnach mit Dish zusammengehen, um einen neuen Anbieter mit den von T-Mobile übernommenen Assets an den Start zu schicken. Ein Sprecher von Google habe den Bericht zwar dementiert und mitgeteilt, dass entsprechende Gespräche mit Dish nicht stattgefunden hätten. Endgültig abschreiben sollte man die Gerüchte deshalb jedoch nicht.Google kämpfe für die Cloud. Dish müsse sich ein neues Geschäftsmodell suchen, da sich das alte TV-Satellitengeschäft auf dem absteigenden Ast befinde. Ein Deal sei also durchaus möglich. Ob das dem US-Justizministerium aber ausreiche, um die T-Mobile-Sprint-Fusion zu genehmigen, bleibe offen. Für die Deutsche Telekom-Aktie gehe die Hängepartie damit weiter. Konservative Anleger könnten an Bord bleiben und auf einen Befreiungsschlag in den kommenden Wochen setzen, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 09.07.2019)Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie:XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:15,526 EUR +0,50% (09.07.2019, 12:01)