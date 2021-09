Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTE



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 242 Millionen Mobilfunk-Kunden, 27 Millionen Festnetz- und 22 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2020 hat das Unternehmen mit weltweit rund 226.300 Mitarbeitern einen Umsatz von 101 Milliarden Euro erwirtschaftet. (09.09.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Am Dienstag habe die Deutsche Telekom für viel Aufsehen gesorgt. Die Beteiligung an T-Mobile US werde ausgebaut, T-Mobile Netherlands werde verkauft und die Softbank komme als Großaktionär an Bord. Die Aktie habe auf die Entwicklung bislang allerdings kaum reagiert. "Der Aktionär" zeige, wie Analysten die Deals einschätzen würden.Das Urteil falle dabei auf breiter Front positiv aus. Wolfgang Donie etwa meine, dass die Telekom mit den Lösungen in den USA und den Niederlanden nun "ihre strategische Weiterentwicklung gleich in zwei wichtigen Punkten vorantreiben" könne. Usman Ghazi von Berenberg habe von einer weiteren klug eingefädelten Transaktion gesprochen. Das mache zuversichtlich, dass auch bei noch offenen Feldern wie etwa dem BT-Anteil durch weitere Deals Mehrwert für die Aktionäre geschafft werde.Simon Coles von Barclays sehe die Möglichkeit, dass die Telekom den angestrebten Anteil von 50 Prozent an T-Mobile US nun früher als geplant erreiche. Und Karsten Obliger von der DZ BANK fasse es entsprechend zusammen: "Wir werten die heutigen Ankündigungen grundsätzlich alle positiv, da parallel Vollzug bei verschiedenen offenen Themenfeldern vermeldet wurde."Alle vier Experten würden entsprechend zum Kauf der Aktie raten. Die Kursziele lägen allesamt deutlich über dem aktuellen Kursniveau und würden von 21,00 bis 23,50 Euro reichen. Hinzu kämen weitere Kaufempfehlungen von anderen Analystenhäusern wie Jefferies, der UBS oder der Deutschen Bank.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Deutsche Telekom.Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß § 85 WpHG: Aktien der Deutsche Telekom befinden sich im AKTIONÄR-Depot.Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie: