Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 156 Millionen Mobilfunk-Kunden, 29 Millionen Festnetz- und mehr als 18 Millionen Breitbandanschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikationsunternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom AG bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom AG ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2015 hat die Deutsche Telekom AG mit weltweit rund 225.200 Mitarbeitern einen Umsatz von 69,2 Milliarden Euro erwirtschaftet - rund 64 Prozent davon außerhalb Deutschlands. (20.02.2017/ac/a/d)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktie nimmt Anlauf auf ihre Jahreshochs! ChartanalyseEs kommt wieder Bewegung in dem Übernahmepoker der Deutsche Telekom-Tochter T-Mobile US auf - Medienberichten zufolge bereitet die japanische Softbank-Konzern einen weiteren Versuch vor, den Mobilfunkanbieter mit dem Konkurrenten Sprint zusammenzulegen, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Die Aktie der Deutschen Telekom (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) setze sich im Montagshandel daraufhin an die Spitzenposition im DAX-Index.Aus charttechnischer Wertentwicklung herrsche bei der Deutschen Telekom seit April 2015 de facto Stillstand - die Aktie schwanke zwischen 13,38 und 17,62 Euro auf der Oberseite seitwärts und lasse mit größeren Handelssignalen weiter auf sich warten. Wobei einen kleinen Teilerfolg könnten Bullen für sich verbuchen, als sie den kurzfristigen Abwärtstrend zwischen November 2015 und Dezember letzten Jahres mit einem deutlichen Kursprung drüber, sowie anschließenden Verlaufshoch bei 16,63 Euro hätten knacken können. Nach einem anschließenden Pullback zurück auf das Niveau von 15,62 Euro nehme das Wertpapier der Deutschen Telekom nun wieder Anlauf auf seine Jahreshochs und könnte bald mit einem Ausbruch darüber glänzen. Das wiederum würde weiteres Kurspotenzial freisetzen und möglicherweise zurück an die Jahreshochs aus 2015 wieder aufwärts führen.Obwohl die Nachricht vom Wochenende sehr viel Raum für Spekulation lasse und sich das in einem deutlichen Kursaufschlag im Montagshandel niederschlage, müsse das Wertpapier der Deutschen Telekom per Tagesschlusskurs mindestens über das Niveau von 16,35 Euro klettern. Erst dann werde ein Angriff auf die Jahreshochs bei 16,63 Euro denkbar, darüber dürfte es schließlich in den Bereich von 17,62 Euro weiter aufwärts gehen und mache ein Long-Investment auf Sicht der kommen Wochen durchaus attraktiv.Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie:XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:16,33 EUR +2,96% (20.02.2017, 12:47)