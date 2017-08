ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 165 Millionen Mobilfunk-Kunden, 28,5 Millionen Festnetz- und 18,5 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2016 haben wir mit weltweit rund 218.300 Mitarbeitern einen Umsatz von 73,1 Milliarden Euro erwirtschaftet - rund 66 Prozent davon außerhalb Deutschlands. (07.08.2017/ac/a/d)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktie: Trendwende möglich! ChartanalyseDie Deutsche Telekom-Aktie (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) steckt seit einem Kursniveau von 8,00 Euro aus Februar 2013 in einem intakten mittelfristigen Aufwärtstrendkanal und arbeitete sich bis April 2015 auf ein Verlaufshoch um 17,60 Euro vor, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.An dieser Stelle habe zeitgleich aber auch eine volatile Seitwärtsbewegung eingesetzt, die bis zum heutigen Tag andauere - zwischendurch hätten Marktteilnehmer versucht mit einem Ausbruch auf 18,14 Euro im Mai dieses Jahres die Seitwärtsbewegung aufzulösen, seien am Ende jedoch gescheitert. Die Folge seien kurzfristige Abgaben auf die Horizontalunterstützung und bisherigen Jahrestiefs um 15,62 Euro gewesen, wo sich seit einigen Wochen wieder Käufer eingefunden hätten und für eine Stabilisierung hätten sorgen können.Möglicherweise ist das der ideale Nährboden für eine bevorstehende Trendwende und kann entsprechend gut auf der Oberseite gehandelt werden, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 07.08.2018)Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie:15,78 EUR +0,19% (07.08.2017, 11:12)Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:15,798 EUR +0,48% (07.08.2017, 11:28)