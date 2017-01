Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 156 Millionen Mobilfunk-Kunden, 29 Millionen Festnetz- und mehr als 18 Millionen Breitbandanschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikationsunternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom AG bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom AG ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2015 hat die Deutsche Telekom AG mit weltweit rund 225.200 Mitarbeitern einen Umsatz von 69,2 Milliarden Euro erwirtschaftet - rund 64 Prozent davon außerhalb Deutschlands. (23.01.2017/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.J.P. Morgan sehe bei T-Mobile US eine 90%-ige Chance für eine Übernahme. Großer Profiteur wäre die Deutsche Telekom, welche rund 65% an der Tochter halte. J.P. Morgan erhöht deswegen das Kursziel von 16,20 Euro auf 19,50 Euro und bewerte den Titel neu mit "overweight".Als potenzielle Käufer nenne J.P. Morgan Sprint und Dish Network. Sprint habe schon Mitte 2014 versucht, T-Mobile US zu übernehmen, habe aber wegen regulatorischer Hürden das Angebot fallen lassen. Die neue Regierung unter Donald Trump könnte einer strategischen Konsolidierung im amerikanischen Mobilfunksektor weniger kritisch gegenüberstehen.Der US-Präsident habe bekannt gegeben, dass man Regulierungen für Unternehmen um mindestens 75% abbauen möchte. Die Übernahme-Spekulation werde zusätzlich gestützt von einem Versprechen der japanischen Softbank Group an Trump, mehr als 50 Mrd. USD in US-Firmen zu investieren. Softbank halte 80% an Sprint.Gewinne laufen lassen, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" in einer aktuellen Deutsche Telekom-Aktienanalyse. (Analyse vom 23.01.2017)Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie:XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:16,32 EUR -0,64% (23.01.2017, 17:35)