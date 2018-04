Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

14,075 EUR +1,26% (11.04.2018, 11:15)



ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie Deutschland:

DTE



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 168 Millionen Mobilfunk-Kunden, 28 Millionen Festnetz- und 19 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2017 hat die Deutsche Telekom mit weltweit rund 216.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 74,9 Milliarden Euro erwirtschaftet - rund 66 Prozent davon außerhalb Deutschlands. (11.04.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktie: Fusion nimmt wieder Fahrt auf - AktienanalyseUnangefochten setzte sich die Aktie der Deutschen Telekom (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) nachrichtengetrieben heute an die DAX-Spitze und trotzt dem schwächeren Gesamtmarkt. Die abermals aufkeimende Hoffnung auf eine lukrative Fusion mit dem US-Konkurrenten Sprint treibt die Kurse am Mittwoch steil gen Norden, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.T-Mobile US und Sprint würden offenbar wieder Gespräche miteinander führen, wie das "Wall Street Journal" unter Berufung auf interne Kreise geschrieben habe. Der Gewinntreiber der Deutschen Telekom dürfte im Falle einer Fusion eine komfortable Position behaupten, die Aktiengesellschaft könnte nämlich in die Lage versetzt werden, das Unternehmen zu kontrollieren. Denn T-Mobile-US-Aktie habe sich seit dem letzten Jahr deutlich besser entwickelt, als das Sprint-Papier. Deswegen bestehe eine große Chance, bei einer Zusammenlegung der Unternehmen den größeren Kapitalanteil zu bekommen.Börsianer hierzulande hätten dies zugleich mit einem Kursaufschlag von über vier Prozent gefeiert und hätten das Wertpapier der Deutschen Telekom über die markante Hürde von 13,38 Euro aufwärts gehievt. Dieser neuralgische Bereich sei zu Jahresbeginn unterschritten worden und hätte zu einem größeren Verkaufssignal führen sollen. Doch die Rechnung der Bären sei nicht aufgegangen, nach einem Verlaufstief von 12,72 Euro habe die Aktie in den letzten Wochen massiv gegen diesen Widerstandsbereich gehämmert. Nun sei es gelungen, darüber anzusteigen, jedoch begrenze der seit Frühjahr 2017 bestehenden Abwärtstrend noch ein Weiterkommen der Aktie. Trotzdem könnte bei genügend Kursfantasie ein Ausbruch darüber vollzogen werden und biete daher auch mittelfristig gute Handelsansätze.Von den Jahrestiefs bei 12,72 Euro habe sich das Wertpapier der Deutschen Telekom in den letzten Tagen ein gutes Stück weit erholen können und notiere aktuell an der oberen Begrenzungslinie von grob 14,15 Euro. Aber erst ein nachhaltiger Ausbruch darüber könne tatsächlich für ein Folgekaufsignal sorgen und weitere Gewinne zunächst an 16,73 Euro sichern.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie:XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:14,11 EUR +4,09% (11.04.2018, 10:58)