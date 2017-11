ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie Deutschland:

DTE



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 165 Millionen Mobilfunk-Kunden, 28,5 Millionen Festnetz- und 18,5 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2016 haben wir mit weltweit rund 218.300 Mitarbeitern einen Umsatz von 73,1 Milliarden Euro erwirtschaftet - rund 66 Prozent davon außerhalb Deutschlands. (10.11.2017/ac/a/d)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Münster (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Aktien-Global.de":Die Aktienexperten von "Aktien-Global.de" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Deutsche Telekom-Aktie (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Die Enttäuschung bei den Aktionären des Bonner Konzerns sei groß, nachdem eine Fusion der US-Mobilfunktochter T-Mobile US mit dem Konkurrenten Sprint erneut und womöglich endgültig gescheitert sei. Zudem könnte die nächste Bundesregierung ihren 32%-igen Anteil an der Deutschen Telekom veräußern.Kurzfristig könnte der Druck auf die T-Aktie infolgedessen anhalten, zumal das Papier charttechnisch angeschlagen sei. Bei 14 Euro bestehe allerdings eine starke Unterstützung, die übrigens auch von einer hohen Dividendenrendite untermauert werde. Schnäppchenjäger sollten sich knapp über dieser Marke mit einem antizyklischen Abgreiflimit auf die Lauer legen, so die Aktienexperten von "Aktien-Global.de" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 07.11.2017)Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie:15,08 EUR +0,23% (09.11.2017, 17:35)Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:15,149 EUR +0,46% (10.11.2017, 08:53)