XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

14,958 EUR -0,21% (03.05.2019, 13:59)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

14,954 EUR -0,03% (03.05.2019, 14:14)



ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie Deutschland:

DTE



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 178 Millionen Mobilfunk-Kunden, 28 Millionen Festnetz- und 20 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2018 hat die Deutsche Telekom mit weltweit rund 216.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 75,7 Milliarden Euro erwirtschaftet - rund 66 Prozent davon außerhalb Deutschlands. (03.05.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl, Redakteur von "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Die Fusion von T-Mobile US und Sprint bleibe weiter umstritten. Neben der laufenden 5G-Auktion sei die Zukunft der US-Tochter derzeit der zweite entscheidende Punkt für die Deutsche Telekom. Das Problem: Viele gegensätzliche Interessen würden hier eine wichtige Rolle spielen. Ein potenzieller Gegner der Fusion sei jedoch aus dem Rennen.Bereits im März habe "Der Aktionär" darüber berichtet, dass US-Justizminister William Barr persönlich in die Sache verstrickt sei. Nun habe er sich tatsächlich für befangen erklärt. Grund sei aber nicht der Zugang zu Aktienoptionen von AT&T, vielmehr halte er auch noch Anteile an T-Mobile US und Sprint.Bei T-Mobile US gehe es um eine Anleihe im Wert zwischen 15.001 und 50.000 Dollar sowie zwei Bonds mit einem Wert von 1.000 Dollar oder weniger. Bei Sprint sei es lediglich eine Anleihe im Wert von maximal 1.000 Dollar. Dies habe Barr in einer Mitteilung an die Ethik-Kommission offengelegt.Bereits bei der Übernahme von Time Warner durch AT&T habe sich Barr für befangen erklärt. Aus Sicht der Deutschen Telekom sei der Schritt des Justizministers zu begrüßen. Aufgrund seines großen AT&T-Pakets und seinem ehemaligen Posten als Leiter der Rechtsabteilung des zweiten US-Platzhirsches Verizon sei befürchtet worden, dass sich Barr gegen den Deal aussprechen könnte.Wer bereits investiert ist, bleibt bei der Dividendenperle mit Stopp bei 12,50 Euro an Bord, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär" zu der Deutsche Telekom-Aktie. (Analyse vom 03.05.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie: