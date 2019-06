XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

15,564 EUR +0,61% (13.06.2019, 11:33)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

15,56 EUR +0,80% (13.06.2019, 11:47)



ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie Deutschland:

DTE



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 178 Millionen Mobilfunk-Kunden, 28 Millionen Festnetz- und 20 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2018 hat die Deutsche Telekom mit weltweit rund 216.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 75,7 Milliarden Euro erwirtschaftet - rund 66 Prozent davon außerhalb Deutschlands. (13.06.2019/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von Analyst Wolfgang Donie von der Nord LB:Wolfgang Donie, Analyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Bonner Mobilfunkriesen Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF).Nach über zwölf Wochen sei gestern die Auktion von 5G-Mobilfunkfrequenzen in Deutschland zu Ende gegangen. Es habe sich um die bislang längste Auktion von Mobilfunkfrequenzen in Deutschland gehandelt. Laut Bundesnetzagentur würden sich die Gebote auf insgesamt EUR 6,55 Mrd. summieren, rund EUR 1,5 Mrd. mehr als von Experten ursprünglich erwartet. Einer der Gründe für die hohe Summe sei gewesen, dass neben den etablierten Netzbetreibern Deutsche Telekom, Vodafone und Telefónica Deutschland mit der United Internet Tochter Drillisch ein Neueinsteiger mitgeboten habe. Von den insgesamt 41 Frequenzblöcken im 2-Gigahertz- und 3,6-Gigahertz-Frequenzbereich seien letztendlich 13 Blöcke auf die Deutsche Telekom entfallen, die hierfür EUR 2,17 Mrd. zahlen werde. Vodafone habe zwölf Blöcke für EUR 1,88 Mrd. ersteigert, Telefónica neun Blöcke für EUR 1,42 Mrd. Drillisch habe sieben Blöcke für EUR 1,07 Mrd. bekommen. Die Erlöse würden an den Bund gehen und sollten in die digitale Infrastruktur investiert werden.Die Deutsche Telekom habe die Frequenzen erhalten, die der Konzern für ein hochwertiges 5G-Netz benötige. Es herrsche jetzt weitgehende Planungssicherheit und das Geschäftsmodell könne entsprechend adjustiert werden. Dass der Preis höher als ursprünglich erwartet ausgefallen sei, habe sich schon länger angedeutet. Es hätte aber auch noch teurer kommen können.Wolfgang Donie, Analyst der Nord LB, bestätigt seine Kaufempfehlung für die Magenta-Aktie mit einem unveränderten Kursziel von 17 Euro. (Analyse vom 13.06.2019)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "Deutsche Telekom AG": Keine vorhanden.Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie: