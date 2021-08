Kursziel

Deutsche Telekom-Aktie

(EUR) Rating

Deutsche Telekom-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 22,50 Overweight Barclays Capital Simon Coles 13.08.2021 21,00 Outperform Credit Suisse Jakob Bluestone 13.08.2021 26,00 Buy Deutsche Bank Robert Grindle 13.08.2021 26,00 Conviction Buy List Goldman Sachs Andrew Lee 13.08.2021 20,00 Kaufen Independent Research Markus Jost 13.08.2021 22,50 Kaufen DZ BANK Karsten Oblinger 12.08.2021 29,00 Overweight J.P. Morgan Akhil Dattani 12.08.2021 21,80 Buy Jefferies & Company Ulrich Rathe 12.08.2021 24,00 Buy Kepler Cheuvreux Matthijs Van Leijenhorst 12.08.2021 - Kaufen Raiffeisen Bank International AG Bernd Maurer 12.08.2021 24,00 Buy UBS AG Polo Tang 12.08.2021



Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

18,586 EUR -0,27% (25.08.2021, 13:55)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

18,566 EUR -0,26% (25.08.2021, 13:42)



ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTE



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 242 Millionen Mobilfunk-Kunden, 27 Millionen Festnetz- und 22 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2020 hat das Unternehmen mit weltweit rund 226.300 Mitarbeitern einen Umsatz von 101 Milliarden Euro erwirtschaftet. (25.08.2021/ac/a/d)







Bonn (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Telekommunikationsunternehmens Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 29,00 oder 20,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Deutsche Telekom-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Deutsche Telekom AG hat am 12. August die Zahlen zum 2. Quartal 2021 präsentiert. Laut der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 12. August sei der Umsatz verglichen mit dem Vorjahreszeitraum um 1,7 Prozent auf 26,6 Milliarden Euro zurückgegangen. Dabei belasteten neben ungünstigen Wechselkursen durch den US-Dollar in Höhe von gut 1,45 Milliarden Euro sowie den Verkauf der Prepaid-Sparte Boost an einen Konkurrenten, dem T-Mobile US zustimmen musste, um den Rivalen Sprint übernehmen zu dürfen, so die dpa-AFX. Bereinigt um diese Effekte, wäre der Erlös um 6,8 Prozent gewachsen.Das bereinigte operative Ergebnis sei organisch um 1,1 Prozent auf 9,4 Milliarden Euro gestiegen. Rechne man Wechselkurseffekte mit ein, sei der operative Gewinn um 4,2 Prozent zurückgegangen. Der freie Barmittelzufluss sei verglichen mit dem Vorjahreszeitraum um 14 Prozent auf 2,8 Milliarden Euro geklettert. Unterm Strich sei mit 1,9 Milliarden Euro mehr als doppelt so viel bei der Deutschen Telekom hängen geblieben als noch vor einem Jahr.Nach ihrer US-Tochter habe auch die Deutsche Telekom mal wieder ihre Prognose für das laufende Geschäftsjahr leicht angehoben. Für das um Leasingerlöse für Endgeräte und um Sondereffekte bereinigte operative Ergebnis (EBITDA AL) sehe der Vorstand nun bei mehr als 37,2 Milliarden Euro. Das seien gut 200 Millionen Euro mehr als bislang prognostiziert. Den freien Mittelzufluss erwarten die Manager weiter bei mehr als 8 Milliarden Euro, ergänzt die dpa-AFX.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Deutsche Telekom-Aktie anbetrifft, kommt eine der höchsten Kursprognosen u.a. von der Deutschen Bank. Der dort zuständige Analyst, Robert Grindle, hat die Einstufung für den Titel nach einer Telefonkonferenz mit Investoren auf "buy" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Dort habe sich der Chef Timotheus Höttges sehr optimistisch für den Rest des Jahres gezeigt, schrieb Grindle in einer am 13. August vorliegenden Studie.Bei Independent Research wird das Kursziel für den Deutsche Telekom-Titel bei 20 Euro gesehen. Nach dem bereits besser als erwarteten Jahresauftakt habe die Deutsche Telekom mit den Zahlen für das Q2/2021 erneut positiv überraschen können. Der Konzernumsatz sei demnach um 1,7% (organisch: +6,8% y/y) auf 26,59 (Vj.: 27,04; Analystenerwartung: 26,23; Marktkonsens: 26,11) Mrd. Euro gesunken. Dass der Umsatz nach vier Quartalen in Folge mit starken Wachstumsraten wieder rückläufig gewesen sei, liege daran, dass der US-Zukauf Sprint nun seit einem Jahr konsolidiert werde. Das bereinigte Konzern-EBITDA AL habe sich um 4,2% (organisch: +1,1% y/y) auf 9,42 (Vj.: 9,83; Analystenerwartung: 9,05; Marktkonsens: 9,13) Mrd. Euro reduziert.Markus Jost, Aktienanalyst von Independent Research, habe in einer Aktienanalyse vom 13. August seine EPS-Erwartungen mehrheitlich angehoben (u.a. 2021e: 1,02 (alt: 0,93) Euro (berichtet); 2022e: 1,12 (alt: 1,16) Euro (berichtet)). In Erwartung eines Gesamtertrags (12 Monate; Dividendenerwartung des Analysten: 0,65 Euro/Aktie) von mehr als 10% bewerte Jost die Deutsche Telekom-Aktie weiterhin mit "kaufen".Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Deutsche Telekom-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Deutsche Telekom-Aktie auf einen Blick: