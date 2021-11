Kursziel

Deutsche Telekom-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 21,80 Buy Jefferies Ulrich Rathe 30.11.2021 23,50 Overweight Barclays Capital Simon Coles 18.11.2021 - Outperform Credit Suisse Jakob Bluestone 15.11.2021 26,00 Buy Deutsche Bank Robert Grindle 15.11.2021 26,00 Conviction Buy List Goldman Sachs Andrew Lee 15.11.2021 20,00 Kaufen Independent Research Markus Jost 15.11.2021 24,20 Buy UBS Polo Tang 15.11.2021 28,80 Outperform Bernstein Research Stan Noel 12.11.2021 22,50 Kaufen DZ BANK Karsten Oblinger 12.11.2021 - Overweight J.P. Morgan Akhil Dattani 12.11.2021 21,00 Kaufen NORD/LB Wolfgang Donie 12.11.2021



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 242 Millionen Mobilfunk-Kunden, 27 Millionen Festnetz- und 22 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2020 hat das Unternehmen mit weltweit rund 226.300 Mitarbeitern einen Umsatz von 101 Milliarden Euro erwirtschaftet.







Bonn (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Telekommunikationsunternehmens Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 28,80 oder 20,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Deutsche Telekom-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Deutsche Telekom AG hat am 12. November die Zahlen zum 3. Quartal 2021 präsentiert.Laut der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 12. November sei der Umsatz der Monate Juli bis September um 1,8 Prozent auf knapp 26,88 Milliarden Euro gestiegen. Das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen nach Leasingkosten (EBITDA AL) sei hingegen mit knapp 9,7 Milliarden Euro nahezu stabil geblieben. Das sei unter anderem einer neuen Bilanzierungsmethode der US-Tochter T-Mobile für die Vermarktung von Endgeräten geschuldet: Statt diese zu vermieten, sollten Kunden ihre Smartphones per Ratenzahlung begleichen. Zudem hätten weiterhin Kosten bei T-Mobile US infolge des Erwerbs und der Integration von Sprint belastet. Unterm Strich sei der Nettogewinn um 8,8 Prozent auf 889 Millionen Euro gestiegen.Die Telekom habe mitgeteilt, ihre Dividende stärker erhöhen zu wollen, als von Experten erwartet. Die Gewinnbeteiligung je Aktie für das Geschäftsjahr 2021 soll um 4 Cent auf 64 Cent steigen, so die dpa-AFX weiter.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Deutsche Telekom-Aktie anbetrifft, kommt eine der höchsten Kursprognosen u.a. von der Deutschen Bank, die die Einstufung für den Titel auf "buy" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen hat. Die Markterwartung an die Dividende für 2022 erscheine nun zu konservativ, schrieb Analyst Robert Grindle in einer am 15. November vorliegenden Studie nach dem Zwischenbericht der Bonner.Zurückhaltender ist Markus Jost, Analyst von Independent Research, der in seiner Aktienanalyse vom 15. November das Kursziel für die Aktie der Deutschen Telekom unverändert bei 20 Euro belassen hat. Die Zahlen für das Q3/2021 seien aus Sicht des Analysten durchweg besser als erwartet ausgefallen. Die Marktprognosen seien jedoch größtenteils verfehlt worden. Die Zielsetzung für das bereinigte EBITDA AL in 2021 habe der Konzern zum dritten Mal in diesem Jahr erhöht - und zwar dieses Mal sogar recht deutlich. Zudem sei die Zielsetzung für den freien Cashflow AL dank des starken Anstiegs in Q3 zum zweiten Mal angehoben worden. Ferner habe die Deutsche Telekom überraschend angekündigt, für das Geschäftsjahr 2021 die Dividende auf 0,64 (Vj.: 0,60; bisherige Analystenerwartung: 0,65; Marktkonsens: 0,60) Euro je Aktie erhöhen zu wollen.In Erwartung eines Gesamtertrags (zwölf Monate; Dividendenerwartung des Analysten: 0,64 Euro/Aktie) von mehr als 10% hat Markus Jost, Analyst von Independent Research, sein "kaufen"-Rating für die Deutsche Telekom-Aktie bekräftigt.