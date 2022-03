Kursziel

Deutsche Telekom-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 21,30 Buy Jefferies Ulrich Rathe 11.03.2022 25,20 Buy UBS Polo Tang 11.03.2022 24,60 Outperform Bernstein Research Stan Noel 09.03.2022 26,00 Buy Deutsche Bank Robert Grindle 25.02.2022 21,50 Kaufen DZ BANK Karsten Oblinger 25.02.2022 26,50 Overweight J.P. Morgan Akhil Dattani 25.02.2022 22,00 Buy Goldman Sachs Andrew Lee 24.02.2022

Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 250 Millionen Mobilfunk-Kunden, 26 Millionen Festnetz- und 21 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2021 hat das Unternehmen mit weltweit rund 216.500 Mitarbeitern (31.12.2021) einen Umsatz von 108,8 Milliarden Euro erwirtschaftet. (15.03.2022/ac/a/d)







Bonn (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Telekommunikationsunternehmens Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 26,50 oder 21,30 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Deutsche Telekom-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Deutsche Telekom AG hat am 24. Februar die Zahlen zum 4. Quartal 2021 bekannt gegeben.Wie aus der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 24. Februar hervorgeht, bleibe die Deutsche Telekom auf ihrem Erfolgskurs und habe das Geschäftsjahr 2021 mit großen Zuwächsen abgeschlossen. Der Umsatz sei gegenüber dem Vorjahr um 7,7 Prozent auf 108,8 Milliarden Euro gestiegen. Weltweit habe der Konzern nach Abzug von Kündigungen 7,1 Millionen neue Vertragskunden für sich gewinnen können, von denen mehr als zwei Drittel in den Vereinigten Staaten hinzugekommen seien.Das um Sondereffekte bereinigte operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen inklusive Leasingaufwand (ber EBITDA AL) sei um 6,6 Prozent auf 37,3 Milliarden Euro geklettert. Beim freien Mittelzufluss (FCF AL) habe das Management einen Wert von 8,8 Milliarden Euro verzeichnen können. Bei beiden Werten habe die Deutsche Telekom damit etwas mehr erreicht, als sie selbst angepeilt habe. Auch die Schätzungen der Analysten seien übertroffen worden.Für das laufende Jahr wolle Konzernchef Tim Höttges den freien Mittelzufluss nach Leasingkosten (FCF AL) auf 10 Milliarden Euro hieven. Das um Sondereffekte bereinigte operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen inklusive Leasingaufwand (ber EBITDA AL) solle bei rund 36,5 Milliarden Euro liegen. Das wegen einer Umstellung beim Leasing von Endgeräten angepasste Betriebsergebnis (ber Core EBITDA AL) soll um 5 Prozent steigen, so die dpa-AFX weiter.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Deutsche Telekom-Aktie anbetrifft, hat Akhil Dattani von J.P. Morgan mit 26,50 Euro das höchste Kursziel genannt. Die Bewertung wurde nach Quartalszahlen auf "overweight" belassen. An seinen Schätzungen für die Bonner habe sich wenig geändert, schrieb Akhil Dattani in einer am 25. Februar vorliegenden Studie. Die Aktie biete ein überzeugendes Wachstumsprofil sowie eine attraktive Rendite auf den für 2022 erwarteten Barmittelzufluss (EFCF).Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Deutsche Telekom-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Deutsche Telekom-Aktie auf einen Blick: