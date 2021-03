Kursziel

Deutsche Telekom-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 24,60 Overweight J.P. Morgan Akhil Dattani 16.03.2021 22,80 Buy UBS AG Polo Tang 15.03.2021 22,00 Buy Berenberg Bank Usman Ghazi 12.03.2021 22,50 Buy Deutsche Bank Robert Grindle 12.03.2021 23,00 Conviction Buy List Goldman Sachs Andrew Lee 12.03.2021 18,50 Buy Citigroup Georgios Ierodiaconou 10.03.2021 19,00 Equal-weight Barclays Capital Simon Coles 09.03.2021 21,00 Buy Kepler Cheuvreux Matthijs Van Leijenhorst 08.03.2021 20,00 Outperform Credit Suisse Jakob Bluestone 01.03.2021 18,00 Kaufen Independent Research Markus Jost 01.03.2021 19,50 Kaufen DZ BANK Karsten Oblinger 26.02.2021 18,30 Buy Jefferies & Company Ulrich Rathe 26.02.2021 17,00 Kaufen NORD/LB Wolfgang Donie 26.02.2021



Wie aus der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 26. Februar hervorgeht, habe die Deutsche Telekom mit der Übernahme des US-Konkurrenten Sprint erstmals in ihrer Geschichte einen dreistelligen Milliardenumsatz eingefahren. So seien die konzernweiten Erlöse im vergangenen Jahr um rund ein Viertel auf 101 Milliarden Euro gestiegen. Drei Viertel davon habe der Konzern im Ausland - 2019 waren es knapp 70 Prozent erzielt.Die Entwicklung des um Sondereffekte bereinigten Ergebnisses vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda AL) sei mit einem Plus von knapp 42 Prozent auf 35 Milliarden Euro noch deutlicher ausgefallen. Der freie Mittelzufluss sei dagegen um ein Zehntel auf 6,3 Milliarden Euro gesunken, maßgeblich wegen der Integrationskosten aus der US-Fusion mit Sprint.Mit den erreichten Werten habe die Telekom ihre erst im November angehobene Jahresprognose erfüllt. Im laufenden Jahr wolle der Konzern eine Schippe drauflegen. 2021 solle ein bereinigtes Ebitda AL von rund 37 Milliarden Euro sowie ein freier Mittelzufluss von 8 Milliarden Euro erreicht werden.Die 2020er Zahlen seien in etwa so ausgefallen, wie Experten es erwartet hätten. Die Prognose für das laufende Jahr liegt etwas über dem Schnitt der derzeitigen Schätzungen, ergänzt die dpa-AFX. T-Mobile US zu Wachstum und Free Cashflow reflektiert. Der Ausblick liege allerdings etwas unter seinen Prognosen und den Konsenserwartungen, schrieb er in einer am 12. März vorliegenden Studie. Das dürfte die Investoren enttäuschen und die T-Aktie kurzfristig belasten.Die NORD/LB hat die Einstufung für Deutsche Telekom nach Jahreszahlen auf "kaufen" belassen, aber auch das niedrigste Kursziel genannt: 17 Euro. Der Telekomkonzern sei in neue Dimensionen vorgedrungen und habe die Markterwartungen übertroffen, schrieb Analyst Wolfgang Donie in einer am 26. Februar vorliegenden Studie. In den USA spiele die Tochter T-Mobile US in Sachen Mobilfunk nun in einer Liga mit den großen Wettbewerbern. In Europa zähle die Deutsche Telekom zu den führenden Qualitätsanbietern.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Deutsche Telekom-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Deutsche Telekom-Aktie auf einen Blick: