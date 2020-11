Kursziel

Deutsche Telekom-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 20,00 Outperform Credit Suisse Jakob Bluestone 25.11.2020 19,00 Equal weight Barclays Capital Simon Coles 18.11.2020 17,20 Buy Jefferies & Company Ulrich Rathe 18.11.2020 22,00 Buy Deutsche Bank Robert Grindle 13.11.2020 23,00 Conviction Buy List Goldman Sachs Andrew Lee 13.11.2020 18,00 Kaufen Independent Research Markus Jost 13.11.2020 17,00 Kaufen NORD/LB Wolfgang Donie 13.11.2020 20,80 Buy UBS AG Polo Tang 13.11.2020 19,50 Kaufen DZ BANK Karsten Oblinger 12.11.2020 23,60 Overweight J.P. Morgan Akhil Dattani 12.11.2020 22,00 Buy Kepler Cheuvreux Matthijs Van Leijenhorst 12.11.2020

Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol Deutschland: DTE, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 235,8 Millionen Mobilfunk-Kunden, 27,3 Millionen Festnetz- und 21,3 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2019 hat das Unternehmen mit weltweit rund 229.170 Mitarbeitern einen Umsatz von 80,5 Milliarden Euro erwirtschaftet. (25.11.2020/ac/a/d)







Bonn (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Telekommunikationsunternehmens Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol Deutschland: DTE, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: DTEGF) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 23,60 oder 17,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Deutsche Telekom-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Deutsche Telekom AG hat am 12. November die Zahlen zum 3. Quartal 2020 bekannt gegeben.Laut der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 12. November lasse die gute Entwicklung der ersten neun Monate die Deutsche Telekom ihre Prognose für das laufende Geschäftsjahr deutlich erhöhen. Für 2020 solle nun ein bereinigtes operatives Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen nach Leasingkosten (adjusted EBITDA AL) von mindestens 35 Milliarden Euro statt wie zuvor rund 34 Milliarden Euro erreicht werden. Der freie Barmittelzufluss (Free Cashflow AL) liege nun bei 6 Milliarden Euro (zuvor 5,5). Angetrieben worden sei die Prognoseanhebung von den Quartalsergebnissen der Tochter T-Mobile US.Die Telekom messe ihren Erfolg im Tagesgeschäft an dem bereinigten EBITDA AL. Dabei rechne sie die Effekte einer geänderten Leasingbilanzierung heraus, die das operative Ergebnis im historischen Vergleich aufblähen würde. Das bereinigte operative Ergebnis sei im dritten Quartal mit 9,7 Milliarden Euro fast 50 Prozent größer gewesen als noch vor einem Jahr. Beim Umsatz schaffte der Konzern ein ordentliches Plus um 32 Prozent auf 26,4 Milliarden Euro, so die dpa-AFX ergänzend.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Deutsche Telekom-Aktie anbetrifft, kommt eine der höchsten Kursprognosen von der US-Investmentbank Goldman Sachs: 23 Euro. Die Aktien der Deutschen Telekom wurden auf der "Conviction Buy List" belassen. Das 3. Quartal sei stark gewesen, schrieb Analyst Andrew Lee in einer am 13. November vorliegenden Studie. Lee habe daraufhin seine Schätzungen für den Telekommunikationskonzern angepasst.Die niedrigste Kursprognose für Deutsche Telekom kommt dagegen von der NORD/LB. Der Titel wurde nach Zahlen auf "kaufen" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Die Telekom habe trotz der widrigen wirtschaftlichen Umstände im 3. Quartal operativ eindrucksvolle Fortschritte gemacht, schrieb Analyst Wolfgang Donie in einer am 13. November vorliegenden Studie. Das aus eigener Kraft erreichte Wachstum sei im Branchenvergleich geradezu rasant. Trotz der Integrationskosten schlummere im US-Geschäft ein hohes Potential für die Zukunft.Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Deutsche Telekom-Aktie auf einen Blick: