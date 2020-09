Kursziel

Deutsche Telekom-Aktie

(EUR) Rating

Deutsche Telekom-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 18,00 Neutral Credit Suisse Jakob Bluestone 01.09.2020 18,00 Equal weight Barclays Capital Simon Coles 20.08.2020 21,00 Buy Kepler Cheuvreux Matthijs Van Leijenhorst 17.08.2020 17,00 Kaufen NORD/LB Wolfgang Donie 17.08.2020 20,80 Buy UBS AG Polo Tang 17.08.2020 20,50 Buy Goldman Sachs Andrew Lee 14.08.2020 17,00 Kaufen Independent Research Markus Jost 14.08.2020 17,00 Kaufen DZ BANK Karsten Oblinger 13.08.2020 17,20 Buy Jefferies & Company Ulrich Rathe 13.08.2020

Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

14,655 EUR -0,98% (01.09.2020, 20:14)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

14,63 EUR -0,81% (01.09.2020, 17:35)



ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie Deutschland:

DTE



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 184 Millionen Mobilfunk-Kunden, 27,5 Millionen Festnetz- und 21 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2019 hat das Unternehmen mit weltweit rund 211.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 80,5 Milliarden Euro erwirtschaftet. (02.09.2020/ac/a/d)







Bonn (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Telekommunikationsunternehmens Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 21,00 oder 17,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Deutsche Telekom-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Deutsche Telekom AG hat am 13. August die Zahlen zum 2. Quartal 2020 veröffentlicht.Laut der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 13. August habe die Deutsche Telekom im 2. Quartal wegen der Übernahme von Sprint in den USA deutlich weniger Gewinn erwirtschaftet. Unter dem Strich sei der Nettogewinn um 20,1 Prozent auf 754 Millionen Euro gesunken. Die Fusion von T-Mobile US mit dem kleineren Wettbewerber Sprint habe im zweiten Quartal dabei rund 0,7 Milliarden Euro gekostet. Der Umsatz sei infolge des Zukaufs um 37,5 Prozent auf 27 Milliarden Euro gestiegen, hierbei hätten 7 Milliarden an Zuwachs aus der Konsolidierung von Sprint gestammt. Das um Sondereffekte und die geänderte Leasingbilanzierung bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen habe sich um 56,5 Prozent auf 9,83 Milliarden Euro erhöht.Zudem erhöhe das Management um Konzernchef Tim Höttges den Ausblick auf das Gesamtjahr nach der Übernahme. Für die Telekom sei es die erste Berichtsvorlage mit den Ergebnissen von Sprint. Nach der erfolgreichen Fusion der US-Tochter erwartet die Telekom in den ersten drei Jahren hohe Integrationskosten, ergänzt die dpa-AFX.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Deutsche Telekom-Aktie anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose von Kepler Cheuvreux. Das Analysehaus hat das Kursziel für den Titel nach Zahlen zum 2. Quartal von 20 auf 21 Euro gesteigert und die Einstufung auf "buy" belassen. Die Resultate zeugten von solidem Wachstum des Telekomkonzerns auf beiden Seiten des Atlantiks, schrieb Analyst Matthijs Van Leijenhorst in einer am 17. August vorliegenden Studie. Im Heimatland profitiere das Unternehmen klar von seiner starken Marktposition und T-Mobile US sei eindeutig ein "Königsmacher" auf dem US-Mobilfunkmarkt.Die niedrigste Kursprognose für Deutsche Telekom kommt dagegen u.a. von der NORD/LB. Der dort zuständige Analyst Wolfgang Donie hat die Einstufung für die Aktie des Telekommunikationsunternehmens nach Zahlen zum 2. Quartal auf "kaufen" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Die Resultate des zusammengeführten USA-Geschäfts belegten eindrucksvoll, welches Potenzial darin stecke, schrieb Analyst Donie in einer am 17. August vorliegenden Studie. Allerdings würden Integrationskosten und hohe Investitionen das Konzernergebnis des Telekommunikationskonzerns noch länger bremsen.Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Deutsche Telekom-Aktie auf einen Blick: