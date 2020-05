Kursziel

Deutsche Telekom-Aktie

(EUR) Rating

Deutsche Telekom-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 20,00 Buy Kepler Cheuvreux Matthijs Van Leijenhorst 28.05.2020 16,00 Buy Goldman Sachs Andrew Lee 22.05.2020 17,00 Kaufen NORD/LB Wolfgang Donie 19.05.2020 20,30 Buy UBS AG Polo Tang 19.05.2020 16,20 Kaufen Independent Research Markus Jost 18.05.2020 17,20 Neutral Barclays Capital Simon Coles 15.05.2020 17,00 Neutral Credit Suisse Jakob Bluestone 15.05.2020 19,00 Buy Deutsche Bank Robert Grindle 15.05.2020 17,00 Kaufen DZ BANK Karsten Oblinger 14.05.2020 10,60 Hold Jefferies & Company Ulrich Rathe 14.05.2020

Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 184 Millionen Mobilfunk-Kunden, 27,5 Millionen Festnetz- und 21 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2019 hat das Unternehmen mit weltweit rund 211.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 80,5 Milliarden Euro erwirtschaftet. (29.05.2020/ac/a/d)







Bonn (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Telekommunikationsunternehmens Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 20,30 oder 10,60 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Deutsche Telekom-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Deutsche Telekom AG hat am 14. Mai die Zahlen zum 1. Quartal 2020 bekannt gegeben.Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 14. Mai zu entnehmen ist, habe die Deutsche Telekom zum Jahresauftakt trotz Covid-19 wieder mehr verdient. Der Gewinn unter dem Strich habe im ersten Quartal gegenüber dem Vorjahr um fast zwei Prozent auf 916 Millionen Euro zugelegt. Bereinigt um Sondereffekte habe der Gewinn sogar um knapp neun Prozent auf 1,3 Milliarden Euro zugelegt. Den Umsatz habe der Konzern um 2,3 Prozent auf 19,9 Milliarden Euro gesteigert, das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen sei um gut 10 Prozent auf 6,5 Milliarden Euro gewachsen.Das Management um Konzernchef Tim Höttges sehe derzeit nur einen begrenzten Einfluss durch die Virus-Pandemie auf die Geschäftszahlen und habe vor dem Hintergrund die Mitte Februar herausgegebenen Jahresziele außerhalb der USA bestätigt. Demnach solle das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen weiterhin von zuletzt 24,7 auf 25,5 Milliarden Euro wachsen und der Umsatz auf Konzernebene weiter zulegen. Den freien Barmittelzufluss (Free Cashflow) vor Dividenden und Ausgaben für Mobilfunklizenzen sehe die Telekom in diesem Jahr weiter bei acht Milliarden Euro.Für die Telekom sei es die letzte Berichtsvorlage ohne die Ergebnisse von Sprint gewesen. Nach der erfolgreichen Fusion der US-Tochter T-Mobile US mit dem kleineren Rivalen aus Kansas will das Management die Jahresziele nun voraussichtlich im zweiten Quartal an die neue Struktur anpassen, so die dpa-AFX weiter.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Deutsche Telekom-Aktie anbetrifft, kommt eine der höchsten Kursprognosen vom Analysehaus Kepler Cheuvreux. Der dort zuständige Analyst Matthijs Van Leijenhorst hat das Kursziel für Deutsche Telekom von 18 auf 20 Euro angehoben und die Einstufung auf "buy" belassen. Dank der starken Marktposition in Deutschland und den USA blieben die Bonner unter Dampf, schrieb Van Leijenhorst in einer am 28. Mai vorliegenden Studie.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Deutsche Telekom-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Deutsche Telekom-Aktie auf einen Blick: