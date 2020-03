Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Deutsche Telekom-Aktie auf einen Blick:



Kursziel

Deutsche Telekom-Aktie

(EUR) Rating

Deutsche Telekom-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 18,50 Kaufen NORD/LB Wolfgang Donie 25.02.2020 19,50 Kaufen Independent Research Markus Jost 20.02.2020 19,20 Kaufen DZ BANK Karsten Oblinger 20.02.2020 17,00 Neutral Credit Suisse Jakob Bluestone 20.02.2020 14,00 Verkaufen Barclays Capital - 20.02.2020 18,70 Buy UBS AG Polo Tang 19.02.2020 18,00 Buy Kepler Cheuvreux Matthijs Van Leijenhorst 19.02.2020 12,10 Underperform Jefferies & Company Ulrich Rathe 19.02.2020



Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

14,946 EUR +1,01% (02.03.2020, 20:12)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

14,736 EUR -0,14% (02.03.2020, 17:35)



ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie Deutschland:

DTE



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 184 Millionen Mobilfunk-Kunden, 27,5 Millionen Festnetz- und 21 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2019 hat das Unternehmen mit weltweit rund 211.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 80,5 Milliarden Euro erwirtschaftet. (03.03.2020/ac/a/d)







Bonn (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Telekommunikationsunternehmens Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 19,50 oder 12,10 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Deutsche Telekom-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Deutsche Telekom AG hat am 19. Februar die Zahlen zum 4. Quartal 2019 präsentiert.Wie aus der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 19. Februar hervorgeht, habe die Deutsche Telekom vor der anstehenden wichtigen Fusion auf dem US-Markt beim Gewinn deutlich zulegen können. Der Konzernüberschuss habe um knapp 80 Prozent auf 3,9 Milliarden Euro zugelegt. Das habe unter anderem am Ergebniswachstum in den USA und auch in Europa gelegen. Die Telekom habe zudem vor allem deutlich weniger Sondereinflüsse mit insgesamt 1,1 Milliarden Euro verbucht. 2018 habe die Telekom noch 2,4 Milliarden Euro vor allem für Personalmaßnahmen und Abschreibungen aufgewendet.Der Umsatz sei auch dank Zukäufen und Wechselkurseffekten um 6,4 Prozent auf 80,5 Milliarden Euro geklettert. Die Telekom profitiere weiter vom brummenden Geschäft in den USA, das sie mit dem Milliardenzukauf des Rivalen Sprint stärken wolle. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen sei um 7,2 Prozent auf 24,7 Milliarden Euro gewachsen. Das lag im Rahmen der Analystenschätzungen, berichtet die dpa-AFX.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Deutsche Telekom-Aktie anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose von der NORD/LB. Der dort zuständige Analyst Wolfgang Donie hat das Kursziel für den Titel von 17,40 auf 18,50 Euro angehoben und die Bewertung auf "kaufen" belassen. Der Telekomkonzern habe 2019 einen ordentlichen Schlussspurt hingelegt, schrieb Donie in einer am 25. Februar vorliegenden Studie. In das neue Jahr 2020 starte er mit einer gut gefüllten Kasse. Der vielversprechenden Fusion der Tochter T-Mobile US mit Sprint stehe nun kaum noch etwas im Wege.Die niedrigste Kursprognose für Deutsche Telekom kommt dagegen von Jefferies. Das Analysehaus hat die Bewertung für die Aktie des Telekommunikationsunternehmens nach Zahlen auf "underperform" mit einem Kursziel von 12,10 Euro belassen. Die Bonner entwickelten sich plangemäß, schrieb Analyst Ulrich Rathe in einer Studie vom 19. Februar. Ein Plan, für den er branchenpolitische und wettbewerbliche Risiken sehe.Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" berichtet außerdem, dass die Deutsche Telekom seine MagentaTV-Plattform ausbauen wolle. Mit neuen Streaming-Angeboten wie Filmen und Serien und einem zunehmend umfangreichen Sportangebot wolle sich der Mobilfunkkonzern ein neues Standbein aufbauen. Ein spektakulärer Deal mit Walt Disney scheine nun möglich.Zuletzt habe die Telekom bereits für Aufsehen gesorgt, als die Fernsehrechte für die Fußball-Europameisterschaft 2024 erworben worden seien. Der Konzern halte die Verwertungsrechte für alle 51 Spiele. Es werde nun auch spekuliert, dass die Telekom für die Rechte an der Bundesliga mitbieten werde. Eine finale Entscheidung, wer den Zuschlag bekomme, dürfte hier aber erst Mitte Mai fallen.MagenaTV sei bisher lediglich ein Nischenprodukt. Doch ein Deal mit Disney und ein Erfolg bei der Bundesliga-Vergabe könnten dies schnell ändern. Im Fokus bleibe zunächst aber die Milliardenfusion in den USA mit Sprint. Hier würden hohe Synergieeffekte winken. Anleger bleiben bei der Deutsche Telekom-Aktie an Bord, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär" in seiner Aktienanalyse vom 2. März.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Deutsche Telekom-Aktie?