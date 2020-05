Carl-Johan von Uexküll, Managing Director Deutschland & Schweiz bei Refinitiv, sage: "Es war ein stürmisches erstes Quartal für deutsche Unternehmen. Wie wir es auch schon bei globalen M&A-Transaktionen gesehen haben, fordert das Coronavirus auch seinen Tribut bei den Start-up Investitionen. Trotz der Lockerung des Lockdowns erwarten wir, dass die Investitionen im zweiten Quartal und auch darüber hinaus zurückgehen werden, da sich Wirtschaft und Geschäftsumfeld langsam erholen. Aufgrund der gestiegenen Nachfrage nach Produkten und Dienstleistungen zur Bewältigung der neuen Normalität wäre es nicht überraschend, wenn sich die Investoren zukünftig mehr auf "COVID-sichere" Start-ups konzentrieren würden, beispielsweise Anbieter von Remote-Arbeit oder Unternehmen aus den Bereichen Konnektivität und Pharmazeutika."



Europaweit hätten sich die Wagniskapitalaktivitäten in den ersten drei Monaten des Jahres 2020 auf insgesamt 4,8 Milliarden Euro belaufen, die in 294 Runden eingesammelt worden seien. Dies habe einen Rückgang des Transaktionsvolumens um 24% bedeutet, die Anzahl der Transaktionen sei um 29% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gesunken. Trotzdem sei das Quartal bezogen auf den Transaktionswert das zweitstärkste Eröffnungsquartal seit Beginn der Aufzeichnung. Die Anzahl der Transaktionen sinke hingegen weiter und habe das erste Quartal 2020 zum schwächsten seit 2009 gemacht.



Elf Wagniskapitalrunden mit einem Volumen über 100 Millionen Euro seien im ersten Quartal abgeschlossen worden. An der Spitze habe die 462 Millionen Euro Investition in die in London ansässige Digitalbank Revolut gestanden, die von der in den Vereinigten Staaten ansässigen Firma Technology Crossover Ventures mit Unterstützung bestehender Geldgeber getätigt worden sei. Das Co-living Startup Colonies mit Sitz in Paris sei unter der Leitung von LBO France und mit Unterstützung von Idinvest Partners, Global Founders Capital und La Financière Saint James auf 180 Millionen Euro gekommen. Abgerundet worden seien die drei größten Investitionen des ersten Quartals durch die Investition von 169 Millionen Euro in Purely Capital, eine Plattform für Zahlungsanforderungen, durch einen ungenannten Investor im März. Purely Capital sei zuvor von Finch Capital, einem in den Niederlanden ansässigen neuen FinTech-Investor, unterstützt worden.



Europäische Fonds hätten im ersten Quartal 2,7 Milliarden Euro in inländische Start-ups investiert, was 62% der veröffentlichten Gesamtinvestitionen entspreche. Fonds mit Sitz in den Vereinigten Staaten hätten insgesamt 1,3 Milliarden Euro und damit einen Anteil von 30% beigetragen, gegenüber einem Anteil von 29% im Jahr 2019. Der Anteil der in Asien ansässigen Investoren sei mit 238 Millionen Euro von 8% auf 5% gesunken.



Insgesamt hätten 15 europäische Wagniskapitalfonds Abschlüsse im ersten Quartal mit einem Volumen von 1,3 Milliarden Euro verzeichnet. Das entspreche einem Rückgang um 29% im Vergleich zum ersten Quartal 2019 und dem langsamsten Start Finanzmittelbeschaffung seit 2015. Der neu aufgelegte A/O PropTech habe 250 Millionen Euro für seinen ersten Fonds aufgebracht, der sich auf Investitionen in Immobilientechnologie über alle Phasen des Risikozyklus hinweg konzentrieren werde. Der dritte Fonds von Felix Capital habe mit einem Hard-Cap bei 269 Millionen Euro geschlossen, wobei im ersten Quartal weitere 234 Millionen Euro eingesammelt worden seien. Der Fonds werde weiter Digital-Lifestyle-Unternehmen unterstützen. Speedinvest habe 190 Millionen Euro für seinen dritten Flaggschiff-Fonds, Speedinvest III, gesammelt. Dieser werde sich auf neue europäische Technologie-Startups aus einer Vielzahl von Branchen konzentrieren.



Die Exits aus Wagniskapitalinvestitionen hätten sich in Europa in den ersten drei Monaten auf insgesamt 10,5 Milliarden Euro bei 35 Transaktionen belaufen, was einem Wertzuwachs von mehr als 1400% und einem Anstieg in der Transaktionsanzahl um 30% im Vergleich zu 2019 entspreche. Zu diesem Anstieg habe vor allem der Abschluss der Übernahme von Just Eat durch den rivalisierenden Lebensmittelhersteller Takeaway.com (ISIN NL0012015705/ WKN A2ASAC) im Wert von 7,3 Milliarden Euro beigetragen. Der wichtigste neu vermeldete Ausstieg im Quartal sei die 285 Millionen Euro teure Übernahme der Zell- und Gentherapie-Plattform MaSTherCell durch den Pharmariesen Catalent (ISIN US1488061029/ WKN A112H2) gewesen, die Anfang Februar angekündigt und abgeschlossen worden sei. (28.05.2020/ac/a/m)







Toronto (www.aktiencheck.de) - Die Anzahl der Deals für Start-up-Finanzierungen für deutsche Unternehmen ist nach Untersuchungen von Refinitiv im ersten Quartal auf den niedrigsten Stand seit 1997 gesunken, berichten die Experten von Refinitiv.In den ersten drei Monaten des Jahres 2020 seien 22 Deals abgeschlossen worden, die 344,3 Millionen Euro eingebracht hätten - weniger als die 54 Deals im ersten Quartal 2019, die 1,4 Milliarden Euro erzielt hätten. Dies entspreche beim Transaktionswert einem Rückgang von 76%, die Anzahl der Transaktionen sei um 59% im Vergleich zum Vorjahr eingebrochen. Das Transaktionsvolumen habe damit auf dem niedrigsten Stand eines ersten Quartals seit 2014 gelegen, als 195,5 Millionen Euro eingesammelt worden seien.Führend gewesen seien im ersten Quartal britische Unternehmen, die in 137 Finanzierungsrunden etwa 2,4 Milliarden Euro Wagniskapital eingesammelt hätten, gefolgt von den Franzosen mit 1,0 Milliarden Euro aus 62 Runden. Schwedische Unternehmen seien in 13 Runden auf 366,1 Million Euro gekommen und hätten damit Deutschland von Platz drei verdrängt.Die aktivsten Investoren seien Holtzbrinck Ventures gewesen, die 22,1 Millionen Euro in vier Deals investiert hätten. An zweiter Stelle sei der High-Tech Gründerfonds mit drei Deals und einer Investition von 4,9 Millionen Euro gefolgt. HV Creandum habe 4,4 Millionen Euro in drei Deals investiert.