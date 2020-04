Die staatlichen "Bad Banks" verringerten ihre Schulden geringfügig. Die Stützungsmaßnahmen zugunsten inländischer Finanzinstitute schlugen sich Ende 2019 mit 185 Mrd. Euro im Schuldenstand nieder. Dies entspricht 5,4 Prozentpunkten der Schuldenquote. Die Hilfsmaßnahmen für Eurostaaten machten 88 Mrd. Euro aus (2,6 Prozentpunkte).



Im laufenden Jahr werden die Staatsschulden angesichts der Coronavirus-Pandemie stark zunehmen. Die Schuldenquote wird wieder deutlich über die 60%-Grenze springen.



Die EU-Mitgliedstaaten melden jeweils Ende März und Ende September Daten zum staatlichen Finanzierungssaldo und zur Verschuldung an die EU-Kommission - die sogenannte Maastricht-Meldung. Das Statistische Bundesamt berechnet hierfür den Saldo, die Bundesbank den Schuldenstand.



Detaillierte Daten zum Thema können Sie unter dem folgenden Link abrufen:

https://www.bundesbank.de/de/presse/pressenotizen/deutsche-staatsschulden-829548 (Pressemitteilung vom 31.03.2020) (01.04.2020/ac/a/m)





