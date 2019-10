Börsenplätze Deutsche Rohstoff-Aktie:



Kurzprofil Deutsche Rohstoff AG:



Die im Entry Standard notierte Deutsche Rohstoff AG (ISIN: DE000A0XYG76, WKN: A0XYG7, Ticker-Symbol: DRO) baut einen neuen Rohstoffproduzenten auf. Schwerpunkte sind Öl & Gas und so genannte Hightech-Metalle wie Wolfram, Zinn und Seltene Erden. Alle Projekte befinden sich in politisch stabilen Ländern mit hohen Umweltstandards. Das Geschäftsmodell gründet auf der (Wieder-) Erschließung von Vorkommen, die bereits in der Vergangenheit gut erkundet worden sind. Weitere Informationen zur Deutsche Rohstoff unter www.rohstoff.de. (07.10.2019/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Rohstoff-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Rohstoff AG (ISIN: DE000A0XYG76, WKN: A0XYG7, Ticker-Symbol: DRO) unter die Lupe.Die Mannheimer Gesellschaft sei auf die Schieferöl- und Gasförderung in den USA fokussiert. Laut Vorstand Thomas Gutschlag betreibe die Deutsche Rohstoff allerdings keine Exploration, sondern die Entwicklung von Öl- und Gasfeldern. Das sei teurer, aber mit weniger Risiko behaftet.Die Deutsche Rohstoff zu bewerten sei nicht ganz einfach. Da die Reserven des Unternehmens endlich seien, sei eine Bewertung auf KGV-Basis schwierig. Einer der anerkanntesten Gutachter in den USA habe Ende 2018 die Öl- und Gasreserven der Gesellschaft auf 30 Mio. BOE geschätzt, das entspreche einem Wert von 185 Mio. USD. Davon seien die Nettoverbindlichkeiten (rund 56 Mio. USD) abzuziehen, addiert würden die Beteiligungen.Wichtig sei dem Unternehmenslenker, dass die Dividende kontinuierlich gesteigert werden könne. Seit 2015 sei sie jedes Jahr um fünf Cent von 50 auf 70 Cent erhöht worden, das entspreche einer Rendite von attraktiven 5,2%.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link