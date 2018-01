Die Deutsche Rohstoff-Aktie ist kaufenswert, so die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de". (Analyse vom 25.01.2018)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Deutsche Rohstoff-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Rohstoff-Aktie:

24,45 EUR +0,41% (25.01.2018, 08:27)



Xetra-Aktienkurs Deutsche Rohstoff-Aktie:

24,25 EUR (24.01.2018)



ISIN Deutsche Rohstoff-Aktie:

DE000A0XYG76



WKN Deutsche Rohstoff-Aktie:

A0XYG7



Ticker-Symbol Deutsche Rohstoff-Aktie:

DRO



Kurzprofil Deutsche Rohstoff AG:



Die im Entry Standard notierte Deutsche Rohstoff AG (ISIN: DE000A0XYG76, WKN: A0XYG7, Ticker-Symbol: DRO) baut einen neuen Rohstoffproduzenten auf. Schwerpunkte sind Öl & Gas und so genannte Hightech-Metalle wie Wolfram, Zinn und Seltene Erden. Alle Projekte befinden sich in politisch stabilen Ländern mit hohen Umweltstandards. Das Geschäftsmodell gründet auf der (Wieder-) Erschließung von Vorkommen, die bereits in der Vergangenheit gut erkundet worden sind. Weitere Informationen zur Deutsche Rohstoff unter www.rohstoff.de. (25.01.2018/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Haar (www.aktiencheck.de) - Deutsche Rohstoff-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Laut den Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" ist die Aktie der Deutsche Rohstoff AG (ISIN: DE000A0XYG76, WKN: A0XYG7, Ticker-Symbol: DRO) kaufenswert.Der Ölpreis (Sorte WTI) befinde sich seit dem Tief im Sommer 2017 (42 US-Dollar) in einem Aufwärtstrend und handle derzeit bei über 64 US-Dollar. Profiteur eines höheren bzw. weiter steigenden Ölpreises sei die Deutsche Rohstoff AG. Das Unternehmen unterteile das Geschäft in zwei Bereiche: Öl und Gas sowie Bergbau mit den Metallen Seltene Erden, Wolfram und Lithium. Sehr spannend sei derzeit das Öl- und Gasportfolio. Highlight sei das in Colorado ansässige Unternehmen Cub Creek Energy.Die Bohrungen würden unter eigener Regie betrieben. Zum Ölportfolio zähle noch Elster Oli & Gas sowie Salt Creek Oil and Gas. Deren Bohrungen, an denen diese beiden Gesellschaften beteiligt seien, würden durch einen Dritten erfolgen. Die Netto-Produktion von Öl und Gas habe nach neun Monaten im Konzern bei über 1.3 Mio. Euro Barrel Öläquivalent (BOE) und im dritten Quartal bei rund 345.000 BOE gelegen. Wie Firmenchef Thomas Gutschlag den Experten im Hintergrundgespräch mitgeteilt habe, entwickle sich die Produktion immer weiter nach oben, da die Bohrungen nach und nach erweitert würden. Die Verzögerungen und technischen Probleme der Markham- und Vail-Bohrungen bei Cub Creek seien per Ende Dezember allesamt behoben worden. In Q4 habe sich die Produktion bei Cub Creek gegenüber dem Q3 weiter erhöht. "Wir sind mit der operativen Entwicklung sehr zufrieden und erwarten weiter steigende Produktionszahlen in den nächsten Quartalen bei Cub Creek."Jüngst sei mit Robert Gardner der CEO aus dem Unternehmen ausgeschieden. Mit der operativen Entwicklung habe der Abgang aber nichts zu tun, betone Gutschlag. Die Stelle werde bei Cub Creek laut Gutschlag voraussichtlich nicht nachbesetzt werden. "Unser Management bestand aus drei Leuten und besteht nunmehr aus zwei. Das ist ausreichend." In diesem Zusammenhang seien die Anteile von Gardner an Cub Creek an das Unternehmen zurückgefallen. Der Anteil der Deutsche Rohstoff sei damit von 80 auf 88,5% angestiegen.Im letzten Jahr habe das Unternehmen bereits einen Teil der Produktion über Hedges verkauft. Insgesamt hätten die US-Tochterfirmen der Gesellschaft für 2018 knapp 300.000 BOE in einem Bereich zwischen 44 und 54 US-Dollar verkauft. Hintergrund der Transaktion sei unter anderem auch gewesen, dass dies eine Bedingung der Banken gewesen sei, um entsprechende Kredite, beispielsweise für weitere Bohrungen, zu erhalten. Weitere Hedges habe Gutschlag darüber hinaus bisher nicht vereinbart.Die Deutsche Rohstoff AG habe somit im Öl- und Gasgeschäft ideale Voraussetzungen für ein starkes Jahr 2018. "Ich möchte noch keine Prognose abgeben. Aber eine deutliche Steigerung bei Umsatz und EBITDA werden wir gar nicht verhindern können." Analysten würden für 2018 ein EBITDA von bis zu 75 Mio. Euro für möglich halten. Einziges Sorgenkind derzeit: Der starke Euro! "Die Währung läuft in der Tat gegen uns. Unser Hebel beim Ölpreis ist jedoch signifikant höher." Bereits im ersten Halbjahr 2017 hätten Währungsverluste das Ergebnis mit 3 Mio. Euro belastet. Die Auswirkungen dürften im zweitenHalbjahr 2017 vermutlich etwas geringer gewesen sein, aber der schwache US-Dollar trübe die Ergebnisse zumindest derzeit etwas ein, Absicherungsmaßnahmen betreibe die Firma nur im geringen Maße. Nichtsdestotrotz könnte Deutsche Rohstoff AG vor einem sehr starken Jahr 2018 stehen. Optional könnte Gutschlag natürlich jederzeit Cub Creek oder auch Salt Creek verkaufen."Wir schließen Verkäufe nie aus und agieren opportunistisch. Sollte der Preis für uns attraktiv sein, ist ein Verkauf immer eine gute Option. Wir haben aber gar keinen Druck zu handeln, da wir kein Geld brauchen." Gutschlag beabsichtige weder die Ausgabe einer neuen Anleihe, noch plane er eine Kapitalerhöhung. Nicht einmal der Restbetrag von 8 Mio. Euro der Anleihe 2021 solle aktuell platziert werden. "Wir sind finanziert und können alle Investitionen, vor allem bei Cub Creek für weitere Bohrungen durch Cashflows und Darlehen abbilden". Für das letzte Jahr dürfte das Unternehmen erneut eine Dividende auszahlen. "Wir sollten unsere Ziele für Umsatz und EBITDA erreicht haben. Zudem setzen wir auf Dividendenkontinuität. Nach 50, 55 und 60 Cent in den vergangenen drei Jahren, könnte die Auszahlung auf 65 Cent je Aktie für 2017 steigen. Aber entschieden ist natürlich noch nichts."Die Aktie der Deutsche Rohstoff AG ziehe bereits schon leicht an. Viel passiert sei aber noch nicht. Der Zug fahre gerade erst aus dem Bahnhof, zumal das Papier bisher kaum entdeckt worden sei. Das Portfolio Öl und Gas dürfte den aktuellen Börsenwert schon gut unterstützen. Das Metall- und Bergbauportfolio, welches sich ebenfalls erfreulich entwickle und in den nächsten zwei bis drei Jahren massives Potenzial haben könnte, gebe es quasi umsonst dazu. Risiko: Der Ölpreis falle in den Bereich um 45 US-Dollar zurück. Das erscheine derzeit aber unwahrscheinlich.