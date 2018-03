Tradegate-Aktienkurs Deutsche Rohstoff-Aktie:

ISIN Deutsche Rohstoff-Aktie:

DE000A0XYG76



WKN Deutsche Rohstoff-Aktie:

A0XYG7



Ticker-Symbol Deutsche Rohstoff-Aktie:

DRO



Kurzprofil Deutsche Rohstoff AG:



Die im Entry Standard notierte Deutsche Rohstoff AG (ISIN: DE000A0XYG76, WKN: A0XYG7, Ticker-Symbol: DRO) baut einen neuen Rohstoffproduzenten auf. Schwerpunkte sind Öl & Gas und so genannte Hightech-Metalle wie Wolfram, Zinn und Seltene Erden. Alle Projekte befinden sich in politisch stabilen Ländern mit hohen Umweltstandards. Das Geschäftsmodell gründet auf der (Wieder-) Erschließung von Vorkommen, die bereits in der Vergangenheit gut erkundet worden sind. Weitere Informationen zur Deutsche Rohstoff unter www.rohstoff.de. (20.03.2018/ac/a/nw)



Haar (www.aktiencheck.de) - Deutsche Rohstoff-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Rohstoff AG (ISIN: DE000A0XYG76, WKN: A0XYG7, Ticker-Symbol: DRO) unter die Lupe.Bei der Deutsche Rohstoff AG (DRAG) sei seit 2008 BASF Venture Capital beteiligt gewesen. Zuletzt mit einem Anteil von über 6%. Bei BASF Venture werde DRAG nicht mehr als Beteiligung ausgewiesen. "Wir gehen davon aus, dass dieser Investor ausgestiegen ist", sage DRAG-Chef Thomas Gutschlag bei der Prior-Konferenz in Frankfurt. Von dieser Seite sei kein Abgabedruck mehr vorhanden. Für das Jahr 2017 habe das Unternehmen die eigenen Ziele erreicht. Gutschlag zeige sich für 2018 sehr optimistisch: "Es ist absehbar, dass Umsatz und Ergebnis in 2018 deutlich steigen werden", so Gutschlag. Damit bestätige er Aussagen, die er gegenüber der "Vorstandswoche.de" bereits im Januar getroffen habe. Die Dividendenrendite dürfte sich auf 3% belaufen und ab 2019 habe das Segment Bergbau deutliches Potenzial. Die Analysten von First Berlin dürften sich bald wieder positiv zu DRAG äußern.Deutsche Rohstoff-Aktie ist weiter kaufenswert, so die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 20.03.2018)Börsenplätze Deutsche Rohstoff-Aktie: