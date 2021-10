Linz (www.aktiencheck.de) - Noch kann man die Stimmungsindikatoren sowohl im Verarbeitenden-, als auch im Dienstleistungsgewerbe in Deutschland als recht robust bezeichnen, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.



Der Zenit allerdings sei bereits vor einigen Monaten überschritten worden. Die Auftragseingänge der Industrie seien um 7,7% zum August gesunken. Die Automobilbranche und energieintensive Bereiche hätten zu kämpfen. Auch die gestern veröffentlichten Produktionszahlen der Industrie hätten für August ein sattes Minus von 4 Prozent aufgewiesen!



Die Lieferprobleme, die hohen Energiepreise und die allgemein höheren Preise würden für Verunsicherung sorgen. Ob die Stimmungsbarometer ihre bisherigen hohen Levels halten könnten, sei fraglich. Dem gegenüber laufe es in den USA wirtschaftlich relativ rund. Der ADP-Report habe mit soliden 568T neu geschaffenen Arbeitsstellen aufhorchen lassen. Dafür habe die gestern veröffentlichte Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe mit 332.000 über den Erwartungen der Analysten gelegen, was den US-Dollar aber nicht wirklich tangiert habe. (08.10.2021/ac/a/m)



