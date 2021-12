Börsenplätze Deutsche Post-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:

54,63 EUR +0,31% (09.12.2021, 08:45)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:

54,35 EUR -1,06% (08.12.2021, 17:39)



ISIN Deutsche Post-Aktie:

DE0005552004



WKN Deutsche Post-Aktie:

555200



Ticker-Symbol Deutsche Post-Aktie:

DPW



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Post-Aktie:

DPSTF



Kurzprofil Deutsche Post AG:



Deutsche Post (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) ist der größte Postdienstleister Europas und Marktführer im deutschen Brief- und Paketmarkt. Mit der starken Marke Deutsche Post und MitarbeiterInnen, die höchsten Servicestandards und nachhaltigem Handeln verpflichtet sind, ist das Unternehmen "Die Post für Deutschland". Das Produkt- und Serviceangebot von Deutsche Post verbindet Gegenwart und Zukunft der Post- und Kommunikationsdienstleistungen: Von der Brief- und Paketzustellung über die sichere elektronische Kommunikation bis zum Dialogmarketing für Privat- und Geschäftskunden. Dabei ist das Unternehmen ein Vorreiter für neue Technologien, wie den CO2-neutralen Versand und Logistiklösungen für den Online-Handel.



Deutsche Post ist Teil des Konzerns Deutsche Post DHL Group. Die Gruppe erzielte 2020 einen Umsatz von mehr als 66 Milliarden Euro. Mit nachhaltigem Handeln sowie dem Engagement für Gesellschaft und Umwelt leistet der Konzern einen positiven Beitrag für die Welt. Bis 2050 strebt Deutsche Post DHL Group die Null-Emissionen-Logistik an. (09.12.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Post-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Post AG (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) weiterhin zu kaufen.Seit 2008 sei Frank Appel Vorstandsvorsitzender der Deutschen Post. In dieser Zeit habe sich der Aktienkurs des Bonner Logistikriesen mehr als verfünffachen können. Gestern sei bekannt gegeben worden, dass Appel 2023 seinen Posten räumen werde. Ende damit auch die beeindruckende Rally des DAX -Konzerns?Die britische Großbank Barclays bleibe für den weiteren Kursverlauf optimistisch gestimmt. Analystin Alexia Dogani gehe von einem problemlosen Führungswechsel im Mai aus. Mit größeren Änderungen an der Strategie rechne sie nicht. Dogani stufe die Aktie der Deutschen Post daher weiterhin mit "overweight" ein und sehe das Kursziel unverändert bei 72 Euro.Die Baader Bank rechne ebenfalls nicht mit einer strategischen Neuausrichtung. Analyst Christian Obst halte die Wahl des bisherigen Post-&-Paket-Deutschlandchefs Tobias Mayer für eine gute Entscheidung. Sein Anlagevotum für den Blue Chip laute unverändert "add". Den fairen Wert sehe Obst nach wie vor bei 60 Euro.Auch "Der Aktionär" gehe davon aus, dass die Kasse bei der Deutschen Post auch ohne den langjährigen CEO Appel weiter klingeln werde. Der boomende Onlinehandel dürfte dem Logistikriesen in den kommenden Jahren nach wie vor voll in die Karten spielen.Hinweis auf Interessenkonflikte: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Post.Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR Depot" von DER AKTIONÄR: Deutsche Post.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link